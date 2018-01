La Mesa del Parlament decideix si els diputats a Bèlgica poden delegar el seu vot per a la investidura

Delegar o no el vot serà crucial per a la investidura.





La Mesa del Parlament es reuneix aquest matí per debatre si accepta que els cinc diputats sobiranistes que estan a Bèlgica poden delegar el seu vot en un company de grup de cara al ple d'investidura.





El vot dels cinc és clau ja que, sense ell, les forces en Parlament estan equilibrades per complet: hi ha 65 diputats no independentistes que rebutgen la investidura de Puigdemont i 65 independentistes que estan disposats a fer-la efectiva.





Els cinc encausats que estan a Bèlgica han demanat formalment al Parlament poder delegar el seu vot -el van fer la setmana passada- i l'última decisió la té la Mesa: quatre dels set membres d'aquest òrgan són de JxCat i ERC, de manera que la decisió està en mans d'aquests dos grups.





Un informe dels lletrats de la Cambra sosté que aquesta delegació de vot seria contrària al Reglament del Parlament, però els mateixos lletrats esgrimeixen que l'última decisió la té la mesa, en ser l'òrgan rector.





ELS DIPUTATS A LA PRESÓ





En el primer ple de la legislatura, celebrat la setmana passada per constituir la Cambra, els tres diputats encausats que són a la presó si van demanar la delegació del vot, però els cinc que estan a Bèlgica no ho van demanar.





L'informe dels lletrats era contrari al fet que els tres diputats a la presó puguin delegar el vot, però la delegació es va fer efectiva i el Govern central va anunciar que no tenia previst recórrer-lo davant els tribunals.





No obstant això, el Govern central sí que va anunciar que recorrerà una eventual delegació de vot dels encausats que estan a Bèlgica.





INVESTIDURA DE PUIGDEMONT





Si el Parlament convoca el ple per investir Puigdemont i permet delegar el vot dels encausats a Bèlgica i de nou als que estan a la presó, el bloc independentista comptaria amb 70 diputats i podria investir el líder d'JxCat en primera volta.





La llei fixa que el president queda investit en primera volta si aconsegueix majoria absoluta de vots (almenys 68 escons); si no ho aconsegueix, pot investir és en segona volta amb majoria simple.





Per garantir-se la majoria absoluta en la primera votació, Puigdemont hauria de tenir tots els vots de JxCat i ERC (66 en total) més almenys dos dels quatre escons que té la CUP, amb el que arribaria als 68.





Si la CUP no vol donar-li cap vot afirmatiu, a Puigdemont li valdria amb quatre abstencions dels 'cupaires' en segona volta.





Així tindria 66 vots a favor i 4 abstencions, que serien suficients per derrotar els 65 en contra de la resta de l'hemicicle.





La consigna dels sobiranistes és "no esgotar els terminis" i, el seu objectiu inicial, celebrar el ple d'investidura abans del dia límit que tenen per fer-ho: el 31 de gener.