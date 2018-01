Ni fred, ni calent

Un objecte llançat a la cara del pontífex catòlic a Xile obliga a reflexionar en els factors que fan de la seguretat de la humanitat una cosa feble. Des de temps molt antics els éssers humans desitgen tenir certesa sobre la integritat de la seva persona, la dels éssers que estimen i tot respecte dels béns que posseeixen. Avui dia es basa aquesta possibilitat en cossos policíacs i/o militars i si bé les funcions de tots dos en més d'una etapa històrica s'han mimetitzat, avui sembla que per qüestions de fites, funcions i molts altres factors l'esquema sembla ser divers.





Durant els períodes arcaic i clàssic de la història grega, tot ciutadà de les polis havia d'estar preparat per formar part de l'exèrcit, tenint en compte que el que es buscava era la defensa del territori de la ciutat, privilegi aquest que va ser enfonsant quan per explosió demogràfica i descomposició de les estructures polítiques, va ser necessari integrar les tropes amb mercenaris que solien ser esclaus o simples estrangers com era el cas dels anomenats bàrbars. [1] [1]





Igual que va passar amb la formació militar hel·lènica, moltes altres nacions procuraven tenir cossos de seguretat no només ofensives contra estrangers sinó defensives fins i tot internes per evitar la rapinya, el robatori i el vandalisme. Els enemics de la Grècia antiga, sabien que la seva major preocupació havia de ser les falanges doncs fins i tot amb la seva molt escassa militarització, la infanteria lluitava intrèpidament, causa del seu origen de propietari i afanador de terres cultivables, -segons definició de Jenofonte- així com a pare de família, la qual cosa el donava qualitats de força, vigilància i justícia, essencial en l'esperit militar.





Igual que ocorre després en les diverses èpoques del que va acabar sent l'imperi romà, cada ciutadà que aspirava a qualificacions militars havia de pagar les seves pròpies armes i per tant respondre per la seguretat -de terres i persones- que se li encomanaven o que eren del seu àmbit personal. En aquests termes els càrrecs superiors corresponien a les persones amb més altes possibilitats econòmiques i sense que hi hagi similitud amb el que avui passa amb els rics que poden pagar la seva seguretat privada, per tal de garantir la llibertat dels seus fills i la integritat dels seus béns; com la suficiència financera era la que garantia els més alts llocs en matèria de seguretat, inicialment l'exèrcit estava format únicament pels patricis i només després de l'expansió de territoris, es va acceptar incloure plebeus i certs personatges de la plebs als quals se'ls oferia contraprestació econòmiques [1] [2]. Pel que fa a la seguretat privada, els responsables d'aquesta, eren persones de provada lleialtat, és a dir, amics propers, treballadors i especialment esclaus, totalment fidels.





Un altre cos que treballava a Roma, sense percebre recurs era el Senat, integrat per 300 homes nobles i per tant adinerats, la principal funció dels quals era vigilar la feina dels cònsols i cobrar impostos. Arribar a senador suposava haver passat per molts altres llocs i per ser aquest càrrec un màxim honor el qual es ostentava fins a la mort sense percebre cap salari. Podem imaginar quants senadors del segle XXI, no qualificarien per a tal funció amb aquest raser?





Els papes no han estat exempts de barrejar-se en guerres de poder i ambició, per la qual cosa al segle XV i causa dels grans enemics que tenia llavors la Roma catòlica, es va subscriure un acord amb la confederació suïssa [1] [3], per contractar mercenaris la labor era i continua sent garantir la seguretat personal del pontífex així com la del seu territori.





Avui que la guerra és un dels negocis més lucratius i que el poder d'una nació es mesura tant per la quantitat d'efectius amb què compta, així com els avituallaments -tancs, armes llargues i curtes, submarins, avions, drones, vaixells etc.- que ha comprat o produït, la importància d'un exèrcit és mesura per si més no 50 factors, en els quals no s'inclouen les armes nuclears ni la qualitat d'aquestes. Així les coses, el primer exèrcit reconegut del món és el nord-americà, sent el rus i el xinès -depenent de qui informe-qui el segueixen en segon i tercer lloc. Mèxic ocupa el lloc 34, superat en aquesta classificació per Brasil que se situa en el 14.





Per a qui estudiï la història de la seguretat al planeta, serà fàcil reconèixer que no hi ha res de nou sota el sol.





Exèrcit i policia no són el mateix, els primers poden ocupar càrrecs de defensa de poblacions amenaçades per estrangers, de fronteres, de mars i d'aire, mentre que els segons, la majoria de les vegades eren grups privats d'"acte defensa" el ús sense reglamentació va donar lloc els extrems de senyors feudals. Atès que a Mèxic tenim com a fira una mica de tot, A què li tenen por els que s'oposen a la vigència de la llei de seguretat interior? I d'altra banda quin és li veritable interès de les forces militars -exèrcit i armada- en la seva operativitat? Algun d'aquests dos sectors, ¿entén el que va significar en l'antiga Roma, la promulgació de les dotze taules?









[1][1] vocable pejoratiu que implicava el balboteig dels qui no parlaven ni grec ni llatí.

[1][2] Sobretot en les èpoques de la República i de l'Imperi romà els problemes de seguretat, eren des d'assalts en els camins, pirateria en alta mar, rampinya en propietats, incendis en construccions públiques i privades, fins a assassinats de polítics. Llavors no hi havia policies i la persecució dels assassins, lladregots i vàndals en general la sumien els propietaris que sempre tenien gossos i oques entrenades, a més de subjectes entrenats per a la defensa. Els béns més preuats es protegien en caixes de seguretat no de bancs sinó d'esglésies.

[1][3] Papa Sixte IV tenia grans enemics, a causa del seu nepotisme i és el 1506 quan la Guàrdia suïssa amb uniformes suposadament dissenyat per Miguel Ángel Buonarroti s'oficialitza la guàrdia de seguretat com actualment la coneixem.