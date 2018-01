Zoido: Se segueix Puigdemont perquè no pugui "creuar la frontera en helicòpter, vaixell o en un maleter"

El Ministeri de l'Interior segueix de prop a Puigdemont









El ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, ha assegurat que les Forces de Seguretat de l'Estat aporten informació a la Fiscalia i realitzen seguiments sobre l'expresident català Carles Puigdemont des que va fugir a Bèlgica per evitar que "pugui creuar la frontera en helicòpter, en vaixell o en un maleter d'un cotxe".





"Estem treballant perquè això no pugui passar, estem sens dubte molt preocupats", ha dit en una entrevista a Espejo Público, d'Antena 3.





Zoido ha assegurat que no creu que Puigdemont sigui "el seu Roldán", en referència al fugat exdirector de la Guàrdia Civil, i que es treballa de manera "molt intensa matí, tarda i nit" per cobrir la frontera d'Espanya "dins i fora" , tot i la dificultat que comporta que hi hagi tants camins rurals i vies de penetració.





"S'ha dissenyat un dispositiu perquè això no pugui passar", ha assenyalat en ser preguntat sobre la possibilitat que Puigdemont burli els controls i reaparegui al Parlament per ser investit.





"Estem treballant perquè això no pugui passar, a la frontera i dins de la frontera, a tot arreu", ha afegit, confirmant que això inclou els aeroports.





"Una persona amb aquesta conducta", ha dit recordant la fugida de l'expresident en un cotxe abans que hi hagués pronunciament judicial per liderar el procés, "no se sap què pot fer".





Zoido ha explicat que hi ha contactes entre les Forces de Seguretat i la Fiscalia, posant d'exemple el viatge de Puigdemont des de Brussel·les a Copenhaguen per participar en una xerrada en una universitat. "En el dia d'ahir", ha indicat, "el que vam fer va ser subministrar les dades que tenien les Forces i Cossos de Seguretat des de molt d'hora, pràcticament de nit encara, a la Fiscalia, la Fiscalia va instar que es reactivés l'euroordre i el jutge va dictar una resolució".





El ministre ha mostrat el seu respecte a la separació de poders. En ser preguntat si comparteix que el jutge del Suprem Pablo Llarena el que volia era evitar que, amb la seva detenció, Puigdemont pogués delegar el seu vot per ser investit, ha respost: "Si aquesta era la intenció, ja no podrà fer-la".





"Ha pretès", ha afegit sobre el magistrat, "que l'ordre constitucional no se subvertís i que la normalitat parlamentària no fos objecte d'afectació, que una persona en situació de rebel·lia, fugit de Justícia espanyola no determini com seran els propers esdeveniments".





Per aquest motiu, i en la línia del que assenyala pels lletrats del Parlament, Zoido ha descartat que Puigdemont pugui ser investit telemàticament: "Igual que amb el 155, qualsevol actitud il·legal serà combatuda amb la llei a la mà".