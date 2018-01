Xoc d'acusacions entre Mossos, Guàrdia Civil i Policia Nacional al Tribunal Suprem

Retirada d'urnes l'1-O.

El coronel de la Guàrdia Civil Pérez dels Cobos, ha de comparèixer a l'Alt Tribunal per aclarir els fets en l'operatiu policial de l'1-O. I al jutge l'esperen dos informes contradictoris. Un dels Mossos, culpant a la Guàrdia Civil i Policia Nacional. Un altre, dels cossos nacionals, on afirmen que els Mossos estaven organitzats per eludir el deure d'actuar l'1-O.





Per contra els Mossos afirmen en la seva documentació que, no només van col·laborar en l'intent de frenar l'1-O, sinó que van arribar a demanar suport a la Guàrdia Civil i Policia Nacional per actuar i retirar les urnes. Segons ells, ho van aconseguir fer en 446 centres de votació i que si no ho van aconseguir en més punts va ser per la falta d'eficàcia de "els sistemes establerts" de coordinació.





Els informes de la Guàrdia Civil i Policia Nacional, per contra, apunten que els mossos, es van centrar en espiar i informar dels moviments dels agents nacionals. Les dades recollides per la Policia Nacional sembla ser que volen demostrar que les consignes dels agents autonòmics no eren estar atents al referèndum il·legal malgrat les exigències del TSJC, sinó que la seva obsessió era controlar al mil·límetre cada pas que donaven els agents enviats des del resta d'Espanya per poder informar a la seva cúpula i evitar l'eficàcia de l'operatiu nacional que pretenia paralitzar el cop separatista.