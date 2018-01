JxCat retira la petició de delegació de vot de Puigdemont

Reunió de la Mesa del Parlament





JxCat ha retirat de l'ordre del dia de la reunió d'aquest dimarts de la Mesa del Parlament la sol·licitud del candidat a la presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, de votar per vot delegat en el ple d'investidura.





Així ho han explicat fonts de la candidatura poc abans de la reunió de la Mesa, que debat si accepta que la resta de diputats sobiranistes que estan a Bèlgica poden delegar el seu vot en un company de grup en vista al ple d'investidura.





Tot i la decisió, les fonts consultades asseguren que no descarten res i que "sempre estan a temps" de presentar de nou la sol·licitud.





L'última decisió de tot això la té la mesa: quatre dels set membres d'aquest òrgan són de JxCat i ERC, de manera que la decisió està en mans d'aquests dos grups.





Un informe dels lletrats de la Cambra sosté que aquesta delegació de vot seria contrària al reglament del Parlament, però els mateixos lletrats esgrimeixen que l'última decisió la té la mesa, en ser l'òrgan rector.





LA MESA POSPOSA LA DECISIÓ





La Mesa del Parlament ha decidit posposar la seva resposta a la sol·licitud dels diputats encausats a Bèlgica per votar en el ple d'investidura delegant el vot en un altre diputat.





S'ha decidit amb els vots majoritaris que sumen JxCat i ERC, que han volgut "deixar sobre la taula per més endavant" aquesta decisió, han informat fonts parlamentàries.





La Mesa ha de decidir si accepta o rebutja que els diputats encausats a Brussel·les puguin votar delegadamente en el ple: ho havien demanat els cinc que estan allí desplaçats, però aquest mateix dimarts Carles Puigdemont ha retirat la seva sollicitud, de manera que són quatre els que la mantenen.





En haver retirat la seva sol·licitud, incrementa les incògnites i evita que l'oposició tingui més arguments per impugnar el ple d'investidura.





Ara bé, fonts de JxCat assenyalen que Puigdemont pot tornar a sol·licitar el vot delegat en els propers dies, i fins i tot minuts abans que se celebri el ple d'investidura, si finalment s'opta per una investidura no presencial.





PLE D'INVESTIDURA









És la Mesa la que decideix si els diputats poden delegar el seu vot i ha de fer-ho abans del ple en qüestió; en aquest cas, no hi ha data per al ple d'investidura, encara que el reglament fixa que se celebri abans del 31 de gener.





En haver posposat la decisió la Mesa, haurà de reunir-se abans del ple d'investidura perquè ha de pronunciar-se sobre els quatre diputats que mantenen la seva petició de vot delegat.





Durant la reunió d'aquest dimarts, el president del Parlament, Roger Torrent, ha destacat que vol anar preparant el ple i per això ha citat els representants dels grups el dijous.





Ell va proposar aquest dilluns Puigdemont com a candidat a la investidura després de reunir-se amb tots els grups i constatar que és l'únic que pot tenir els suports necessaris per a la investidura.