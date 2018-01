El PSOE dóna suport als recursos del Govern central davant el TC per "salvaguardar la legalitat a Catalunya"

Pedro Sánchez defensa la legalitat a Catalunya





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dimarts que el seu partit estarà en contra de qualsevol "trencament" de l'Estat de Dret i donarà suport als recursos que presenti el Govern de la nació davant del Tribunal Constitucional (TC) per "salvaguardar la legalitat a Catalunya ".





Així s'ha pronunciat Sánchez durant la seva intervenció a Sevilla en un esmorzar informatiu organitzat pel Fòrum Joly, en què ha estat presentat per la periodista Pilar del Río i al qual han assistit la presidenta de la Junta, Susana Díaz; el vicepresident de la Junta, Manuel Jiménez Barrios; el portaveu parlamentari del PSOE-A, Mario Jiménez; l'alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, i el secretari d'Àrees Institucionals del PSOE, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, entre altres càrrecs socialistes.





Sánchez ha advertit que no pot haver-hi un president "inconstitucional" a Catalunya i ha dit que s'ha de "passar la pàgina negra de Puigdemont".





"L'independentisme té majoria parlamentària però no social i si aconsegueixen formar govern hauran de governar per al 100% dels catalans i no només per al 47%, tornar a l'Estatut i respectar la Constitució", ha afegit.