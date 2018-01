El Govern central insta Torrent que proposi un altre candidat a la investidura

Torrent designa Puigdemont com a candidat a la investidura





El Govern central ha instat aquest dimarts al president del Parlament, Roger Torrent, al fet que atengui els precs dels partits no independentistes perquè proposi un altre candidat a la investidura a Catalunya, atès que la persona que ha designat, Carles Puigdemont, no té intenció d'estar present físicament en aquesta sessió parlamentària.





En declaracions als mitjans de comunicació després d'assistir a un esmorzar informatiu protagonitzat pel president d'Astúries, Javier Fernández, el secretari d'Estat de Relacions amb les Corts, José Luis Ayllón, ha demanat a Torrent que "abans d'enviar cartes a ningú més" -ha escrit Mariano Rajoy oferint diàleg- parli amb els partits de l'oposició a Catalunya, ja que aquesta és la seva "primera obligaciócom a president dels diputats que representen a tots els ciutadans de Catalunya.





Ayllón ha urgit Torrent que atengui la petició de les formacions no nacionalistes, que li han sol·licitat "reconsiderar" el nomenament de Puigdemont com a candidat a la investidura.





Ayllón sosté que és "absolutament impossible" procedir a la investidura d'un candidat a distància, que no estigui físicament present a la Cambra a la qual li demana suport.





Per això, i davant l'evidència que Puigdemont no sembla disposat a canviar la seva posició, ha demanat als "nacionalistes" que "deixin de ser aconsellats per un senyor que ja no pinta absolutament res ni a Catalunya ni a la resta d'Espanya".