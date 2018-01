L'Agència Tributària (AEAT) reforça aquest any el control sobre els nous models de negoci per internet i sobre els nous models de pagament com moneders electrònics, i vigilarà l'ús de les moneda digital com el bitcoin, segons el Pla de Control Tributari 2018 publicat aquest dimarts 23 de gener al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En concret, l'organisme tributari afirma que "la utilització pel crim organitzat de la web profunda, o 'deep web', per al trànsit i comerç de tot tipus de béns il·lícits, així com l'ocupació de moneda digital tipus bitcoin o similar com a mitjans de pagament, és un dels reptes més exigents en l'actualitat ".

Per a "afrontar aquesta amenaça", l'Agència Tributària indica que es potenciarà l'ús per les unitats d'investigació de les noves tecnologies de recopilació i anàlisi d'informació en tot tipus de xarxes i s'estudiarà la "incidència fiscal" d'aquestes noves tecnologies, com el 'blockchain' i, especialment, les moneda digital.

Així mateix, de manera similar a com s'han desenvolupat maneres d'economia digital en els sectors de lloguer o en el transport, assegura que progressen en l'actualitat noves maneres de prestació de serveis professionals, englobats en la 'gig economy', que són relacions laborals de curt termini o treball de 'freelance'.





L'Agència Tributària està disposada a vigilar aquestes activitats per evitar "pràctiques discriminatòries" contra les formes de treball estable, en què el treballador gaudeix de la deguda protecció.





Hisenda reforçarà també el seu control sobre comerç electrònic, nous models de pagament, rendes i béns ocults a l'exterior o multinacionals.









