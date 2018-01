L'OIT avisa que l'atur es redueix "a costa d'una ocupació de pitjor qualitat"

L'OIT adverteix de l'ocupació de mala qualitat





L'Organització Internacional del Treball (OIT) ha advertit que la desocupació s'està reduint "a costa d'una ocupació de pitjor qualitat", perquè s'han mantingut les altes taxes de temporalitat que existien abans de la crisi.





Així ho ha assenyalat el director de l'oficina de l'OIT a Espanya, Joaquín Nieto, durant la presentació de les dades de l'Informe 'Perspectives socials i de l'ocupació en el món, tendències 2018', que es van conèixer aquest dilluns i que asseguraven que la taxa d'atur baixarà fins al 15,4% el 2018.





Per a Nieto, el fet que s'estigui reduint l'atur per l'impuls d'una ocupació de menys qualitat és el que fa que a Espanya la recuperació econòmica encara no s'hagi traduït en recuperació social.





"No n'hi ha prou amb tenir una feina per sortir de la pobresa, el treball ha de ser a temps complet i de millor qualitat en general", ha afirmat.





L'ocupació a temps parcial, segons el director a Espanya de l'OIT, és el que està reduint la qualitat del mateix, sobretot si es posa el punt de mira en l'ocupació a temps parcial no voluntari, que ha crescut a tot Europa i que és bastant "significatiu" a Espanya.





En concret, en l'actualitat hi ha 2,8 milions de treballadors que treballen a temps parcial a Espanya. D'aquests, 1,2 milions de dones i 500.000 homes ho fan de forma no voluntària. En termes percentuals, segons les dades de l'OIT, el nombre de persones que treballen a temps parcial de forma involuntària ronda el 60%.





Malgrat que la taxa d'atur rondarà el 15% el 2018, Nieto considera que aquesta xifra segueix sent molt "alta" i que "no es pot permetre". "L'objectiu de la reducció d'ocupació ha de ser prioritari en totes les economies", ha postil·lat.





L'INFORME





A més, les dades de l'informe preveuen que la taxa d'atur mundial es disminueixi altres 0,2 punts percentuals el 2018 per arribar a 5,5%, una taxa inferior als nivells anteriors a la crisi, i que el nombre total de persones desocupades a tot el món romangui estable, amb una previsió de 192 milions per a aquest any i 1,3 milions més per al 2019.





A nivell europeu, l'OIT va assegurar que la desocupació baixarà fins al 8,1% el 2018 i fins al 7,8% en 2019. Pel que fa al creixement de la zona euro, es preveu un creixement del PIB lleugerament més lent, després del repunt de 2017, amb un 1,8% el 2018 i un 1,6% el 2019.





L'OIT també va alertar de l'augment de l'ocupació vulnerable. En 2017, al voltant del 42% dels treballadors a tot el món (1.400 milions de persones) es trobaven en aquesta situació i preveu que aquest percentatge romangui especialment elevat en els països en desenvolupament i emergents, on superaria el 76% i el 46% , respectivament.