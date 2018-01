'Mad Mike' prepara un nou coet per demostrar que la Terra és plana

L'última vegada que el 'Mad Mike Hughes va intentar llançar un coet per demostrar que la Terra és plana, mai va desenganxar del sòl.





Ara, aquest conductor de limusina de 61 anys espera llançar un segon coet anomenat 'RESEARCH FLAT EARTH' el 3 de febrer.





El seu primer intent de provar que la Terra és plana aparentment li va costar 20.000 dòlars (més de 16.000 euros). Però el seu intent inicial de llançar-se a 550 metres a l'aire va ser cancel·lat per l'Oficina d'Land Management (BLM).





Hi havia planejat fer fotos "provant" que la Terra és plana i després llançar-se amb un paracaigudes, deixant que el coet xoqués contra la terra. Però no l'hi van permetre.





Aquest cop, però, espera llançar un coet vertical perquè l'aparell no aterri, com explica en un vídeo.





"No crec en la ciència. Sé sobre aerodinàmica i dinàmica de fluids i com es mouen les coses per l'aire. Però això no és ciència, és només una fórmula. No hi ha diferència entre ciència i ciència ficció". Això és el que deia a Associated Press el 2017.





Hughes hauria d'arribar al voltant de 10.700 metres en un dia clar per veure (o no) la curvatura de la Terra, molt més baixa del que diu que es va a elevar.





No obstant això, diu Hughes al vídeo: "Mai vaig dir que aquest salt o llançament hagi de provar alguna cosa sobre si la Terra és plana".





Així que aquest nou llançament és només publicitari, ja que Hughes espera recaptar prou diners per finançar un coet que s'elevi prou com per poder comprovar la curvatura de la Terra.