Torrent es reuneix amb Puigdemont aquest dimecres a Brussel·les

Roger Torrent, nou president del Parlament





El president del Parlament, Roger Torrent, viatjarà aquest dimecres a Brussel·les per reunir-se amb el candidat a la investidura com a president de la Generalitat, Carles Puigdemont (JxCat), i conèixer de primera mà el seu pla de govern i els seus plans per ser investit, han explicat fonts parlamentàries.





A més de amb Puigdemont, Torrent té previst reunir-se amb els altres quatre diputats encausats que estan a Bèlgica -Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat) -.





L'objectiu de Torrent és "poder defensar els drets dels 135 diputats" del Parlament, dels quals vuit no poden participar en els plens: cinc perquè estan a Bèlgica i tres mai perquè estan a la presó.





Torrent aspira a tenir un diàleg "franc, continuat i tranquil" tant amb Puigdemont com amb la resta de diputats de la Càmera.





El president del Parlament va proposar el dilluns a Carles Puigdemont com a candidat a la investiduradesprés de reunir-se amb tots els grups i constatar que és l'únic que pot collir els suports necessaris per ser el proper president de la Generalitat.





En la reunió d'aquest dimecres tots dos podran abordar els detalls d'aquesta investidura, inclosa la possibilitat d'una eventual sessió telemàtica, tenint en compte que si Puigdemont torna a Espanya serà detingut.





Puigdemont va sol·licitar la setmana passada poder delegar el seu vot en un altre diputat per poder participar en el ple, però aquest dimarts ha retirat aquesta petició per "deixar totes les portes obertes" i no descartar la seva presència física en el ple.





CS I EL PP, EN CONTRA





Cs i el PP s'han mostrat en contra del desplaçament de Torrent a Bèlgica per veure Puigdemont i la resta de diputats encausats, i fins i tot han apuntat que podria incórrer en malversació de fons públics si ho fa.





Torrent ja va avisar en el seu primer discurs que treballaria per donar veu a tots els diputats del Parlament per igual, així com per garantir els seus drets com a electes.