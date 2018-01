Barcelona obre el seu primer centre d'allotjament dissenyat per a joves sense llar

Josep Ricou, Laia Ortiz i dos joves del centre, Omar i Rashid





L'Ajuntament de Barcelona ha obert un centre d'allotjament temporal per a joves sense llar, el primer municipal dissenyat específicament per a aquest col·lectiu, que ha entrat en funcionament aquesta setmana al carrer Duana del districte de Ciutat Vella amb 21 places, de les quals ja estan ocupades 4, ha explicat aquest dilluns la tinenta d'alcalde Laia Ortiz.





El centre està destinat a joves d'entre 18 i 21 anys, ampliable fins als 25, derivats d'altres recursos de la xarxa d'atenció a persones sense llar, ha explicat Ortiz en roda de premsa amb el president de la fundació que gestiona el centre, l'Associació per la Promoció i la Inserció Professional-Associació Cívica d'Ajuda Mútua (Apip-Acam), Josep Ricou.





El període d'estada al centre -anomenat Maria Feixa per la dona que va donar les instal·lacions a l'entitat- és d'un any, encara que pot ampliar-se, i els joves compten amb seguiment socioeducatiu, recursos formatius i un pla de treball per millorar la seva estabilitat física i emocional, entre altres recursos, i 13 educadors quan estigui complet.





Ortiz ha destacat les dificultats d'aquests joves per assolir l'autonomia, a causa dels elevats preus de l'habitatge i als sous baixos, i ha afegit: "Exigim a joves amb una motxilla social amb una gran dificultat el que no exigim a cap jove que té totes les facilitats ": ser autònom als 18 anys.





Preguntada per si el centre admetrà a joves addictes, ha afirmat que no es farà un cribratge en aquest sentit, però que l'equipament no està dissenyat per a aquest col·lectiu; el Consorci de Serveis Socials va obrir un centre específic per a un perfil d'addiccions, especialment per a menors no acompanyats, ha recordat.





Ricou ha elogiat la valentia i la fortalesa d'aquests joves, i ha destacat que els majors problemes són la regularització, la feina i l'habitatge, i que els cursos formatius que els interessen sovint no disposen sovint de places suficients.





EXTUTELATS DE LA GENERALITAT





Preguntada pels mitjans, Ortiz ha detallat que els recursos d'allotjament de primera atenció han detectat un augment del 30% en l'últim any dels joves que recorren a ells, la majoria dels quals extutelats de centres de menors de la Generalitat, ubicats no només de Barcelona.





Ortiz ha admès que han augmentat les persones sense llar a la ciutat, el que es deu als fluxos migratoris creixents però també a obstacles legals de la Llei d'Estrangeria ia la situació en què queden joves tutelats per la Generalitat quan compleixen els 18 anys; surten de centres per aquest motiu uns 300 a l'any, segons Ricou.





CRÍTIQUES A GOVERN I ESTAT





"Les mateixes institucions estan generant sense llar", ha asseverat, i ha criticat que no hi ha cap política amb recursos a nivell català per abordar aquest fenomen, i que Barcelona va augmentant els recursos a aquest àmbit però no pot donar resposta a tot Catalunya.





Ha sostingut que cada administració ha d'assumir la seva responsabilitat, perquè "el sensellarisme no és cosa dels carrers de la ciutat, és combatre la pobresa", i ha recordat que la Generalitat ha començat a treballar en un pla, però encara sense recursos, i ha assegurat que s'han reunit amb la Delegació del Govern central a Catalunya per abordar la situació de menors no acompanyats.





ARRIBATS D'ALBERGS





Un dels joves allotjats al centre, Omar, ha destacat que el centre li ha "canviat la vida"; abans de la seva obertura s'allotjava en un alberg a la Zona Franca després que es quedés al carrer després de sortir del centre de menors en complir els 18 anys, ha explicat, i ha demanat que s'obrin altres centres, perquè molts joves estan a la carrer, ha lamentat.





Ha explicat que el seu dia a dia al centre inclou un curs formatiu a la tarda, i un altre dels allotjats, Rashid, que va arribar des d'un alberg a Nou Barris, ha coincidit a assenyalar que la seva situació ha millorat en el centre, i que li facilitarà la seva regularització.





Ortiz ha destacat que el centre s'emmarca en el Pla per abordar el sensellarisme, i ha defensat que és un equipament "imprescindible i necessari" per donar suport i promoure l'autonomia d'aquests joves perquè puguin complir el seu projecte de vida.