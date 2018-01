Puigdemont demana des de Dinamarca poder tornar a Catalunya "sense risc" a ser detingut

Puidgdemont viatja a Dinamarca





El candidat de JxCat a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha demanat aquest dimarts des de Dinamarca poder tornar a Catalunya "sense risc" a ser detingut i ha considerat que aquest seria un primer pas per restaurar "la situació democràtica".





"Un senyal molt poderós d'aquest restabliment democràtic seria que pogués tornar lliurement al nostre Parlament per escoltar les altres parts, els altres grups per dir el que vulguin dir lliurement", ha sostingut en roda de premsa després de reunir-se amb diputats al Parlament danès.





Segons Puigdemont, si ara entrés al Parlament seria detingut, una situació "que no serveix per resoldre el conflicte", per la qual cosa ha cridat a totes les parts del conflicte, també al Govern espanyol, a fer tots els esforços per buscar una sortida a aquesta situació.





Com a candidat a la Presidència de la Generalitat secundat per una majoria de catalans a les eleccions del 21 de desembre, ha assegurat que el seu retorn a Barcelona serà una bona notícia per al poble català i també "per als ciutadans espanyols i la democràcia espanyola".





"Hauria de poder tornar ara mateix, si es respectessin els resultats de les eleccions", ha subratllat.





Després de reclamar respecte pels resultats electorals, ha subratllat que treballa per estar a Catalunya per poder iniciar un debat amb tots els representants del Parlament i també amb les autoritats espanyoles: "Han de reconèixer la decisió del poble català a les urnes".





També espera reunir-se amb el president del Parlament, Roger Torrent, una trobada que està previst que es produeixi aquest dimecres a Brussel·les, per explorar el seu possible retorn i "restablir la situació democràtica".





TRIBUNAL SUPREM





Puigdemont ha titllat de "delirant" que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, no cursi una euroordre de detenció contra ell argumentant que ell vol ser detingut.





"Estic sorprès de l'argumentació d'un jutge que diu que no deté un perillós criminal perquè aquest perillós criminal vol ser detingut. És una cosa molt delirant", ha dit Puigdemont, i ha ironitzat que els criminals perseguits per Europa també han d'estar sorpresos per l'argument.





Considera "feble" el discurs del jutge i assegura que l'únic propòsit del seu viatge a Dinamarca era participar en un debat a la Universitat de Ciències Polítiques danesa dimarts i la reunió d'aquest dimecres amb els diputats danesos.





Puigdemont també ha respost implícitament el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, que aquest mateix dimarts ha dit que estan reforçant les fronteres per impedir l'entrada del president cessat a Catalunya: "Anem a procurar que no pugui entrar ni al maleter d'un cotxe".





"Que ningú faci més especulació del compte, com reforçar fronteres", ha dit, i ha subratllat que ell parla de com respectar millor la decisió democràtica dels catalans.





RAJOY: "NO HI HA CAP ALTERNATIVA" A LA LLEI A CATALUNYA





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha recalcat aquest dimarts que "no hi ha cap alternativa" a la llei a Catalunya i ha afirmat que l'Executiu té tres objectius per a la comunitat autònoma: que s'imposi el sentit comú, que la llei es respecti i es compleixi i que es recuperi la normalitat institucional, econòmica i social.





Així ho ha manifestat Rajoy durant un acte institucional a Lleó, on aquest dimarts ha recorregut les installacions de l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) i ha visitat la Col·legiata de Sant Isidoro.





El líder de l'Executiu ha dit que "per part d'algun governant de Catalunya" s'ha produït "una falta de respecte a la llei" i "un intent de contraposar-la a la democràcia", en referència a l'expresident del Govern Carles Puigdemont.