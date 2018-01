Rajoy insta iniciar una etapa de "sentit comú" a Catalunya

Rajoy demana que s'imposi el sentit comú.





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha recalcat que "no hi ha cap alternativa" a la llei a Catalunya.





Rajoy ha afirmat que l'Executiu té tres objectius per a la comunitat autònoma: que s'imposi el sentit comú, que la llei es respecti i es compleixi i que es recuperi la normalitat institucional, econòmica i social.





Així ho ha manifestat Rajoy durant un acte institucional a Lleó, on ha recordat que "per part d'algun governant de Catalunya" s'ha produït "una falta de respecte a la llei" i "un intent de contraposar-la a la democràcia", en referència a Carles Puigdemont.





"Sense respecte a la llei no hi ha democràcia, on no hi ha llei no hi ha llibertat i on la llei acaba comença la tirania", ha expressat el cap de l'Executiu.





Rajoy ha assegurat que "la falta de respecte a la llei i un intent de contraposar-la a la democràcia" ha generat "una enorme crisi que ha obligat a usar els instruments dels que disposa la Constitució" per defensar "la pròpia Constitució, la democràcia i la llei ".