La UE alerta que l'amenaça terrorista és molt alta i demana més cooperació entre estats

Avramopoulos demana major intercanvi d'informació.





El comissari europeu d'Afers de l'Interior i Immigració, Dimitris Avramopoulos, ha alertat que l'amenaça terrorista és "molt alta" i ha instat els governs europeus a intercanviar més informació.





"El nostre entorn de seguretat és volàtil i l'amenaça terrorista és molt molt alta", ha avisat el comissari durant un debat sobre terrorisme a la comissió especial de Terrorisme de l'Eurocambra creada per investigar les errades en la lluita antiterrorista a Europa.





El comissari ha deixat clar que "algunes coses que han passat a Europa es podrien haver anticipat i previngut si els serveis d'intel·ligència intercanviaran informació" en referència a atemptats terroristes com els perpetrats contra la sala de concerts de Bataclan a París.





"Els autors dels tràgics atacs de Bataclan van poder creuar tres països dels Balcans, 3 Estats membre de la UE i crear una caserna general aquí a Brussel·les i cometre el seu crim. En la major part dels països els coneixien", ha subratllat Avramopoulos .





Avaramopoulos ha lamentat "la manca de confiança mútua" ja que, sosté "els serveis d'intel·ligència han de confiar en l'altre".





Avramopoulos ha deixat clar que calen "solucions a curt termini" i ha defensat que es podria progressar "ara" sense necessitat de "canvis en els Tractats".





INTERCANVI D'INFORMACIÓ





"L'intercanvi d'informació és el primer. Això va de quantitat i de qualitat de la informació que compartim sobre el desenvolupament de les amenaces, però també de l'arquitectura dels nostres sistemes", ha dit.





Davant les crítiques de diversos eurodiputats sobre la manca d'intercanvi d'informació entre les agències nacionals i amb Europol, el comissari ha posat en valor la proposta comunitària, que negocien actualment els governs, que permetria "ple accés per Europol per a totes les categories d'alertes "en el sistema d'Informació Schengen, la principal base de dades europea per combatre el terrorisme.





"Està previst que aquest intercanvi d'informació es dugui a terme mitjançant l'intercanvi d'informació suplementària d'Europol sobre l'alerta corresponent", ha precisat.





ATEMPTATS A BARCELONA





L'eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha denunciat el "error flagrant" comès en el cas dels atemptats a Barcelona l'agost després de recordar que el Centre Antiterrorista Nacional nord-americana "va avisar la Policia regional de Catalunya ia les autoritats localitats de la perillositat i el objectiu que eren les Rambles ".





"No es va avaluar el risc de forma adequada i el que és pitjor no es va compartir la informació", ha lamentat Becerril.





En la seva rèplica directa a l'eurodiputada del PP, Avramopoulos ha insistit en la importància de l'intercanvi d'informació i ha s'ha limitat a recordar el paquet de "aproximadament 120 milions d'euros de finançament disponible per als Estats membre".





UNITAT D'INTEL·LIGÈNCIA EUROPEA





El comissari ha admès que per aconseguir "una Unió de Seguretat genuïna" cal "canviar" la mentalitat i cultura de seguretat a Europa.





"No podem combatre el terrorisme amb sitges nacionals", ha avisat, després de recordar que "no només l'economia s'ha globalitzat, també ho ha fet el terrorisme".





"La fragmentació ens fa a tots vulnerables", ha avisat, motiu pel qual ha tornat a defensar la necessitat de crear "una Unitat d'Intel·ligència Europea", una idea que molts governs van titllar de "prematur".





"Ara molts Estats membre estan molt més oberts a convertir aquest concepte en una realitat en el futur. Hem d'avançar amb visió, determinació i convicció", ha reblat.