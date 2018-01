Pedro J. defensa que és impossible que el PP pogués gestionar una 'caixa B' sense que Rajoy ho sabés

Pedro J. ha relatat les seves trobades amb Bárcenas.





El periodista Pedro J. Ramírez, exdirector d' 'El Mundo' i ara al capdavant d' 'El Espanyol', ha assegurat que l'extresorer del PP Luis Bárcenas li va descriure el 'modus operandi' del partit com "una màquina de delinquir" instal·lada a 'Gènova'.





Així, Ramírez i està convençut que és "impossible" que el PP pogués gestionar una 'caixa B' sense que el seu president, Mariano Rajoy, estigués "al corrent". "Tot acabava al despatx de Rajoy", ha dit.





Així ho ha manifestat Pedro J. durant la seva compareixença a la comissió del Congrés que investiga el presumpte finançament il·legal del PP.





L'ara director d' 'El Espanyol' ha relatat que Bárcenas li va fer un relat "detallat" de com funcionava la 'caixa B' del partit, de com aquesta activitat estava encardinada a la seu central del PP i quin era el paper dels seus dirigents , i singularment de Rajoy, en tota aquesta estructura.





Ramírez ha recordat que l'extresorer li va detallar que durant almenys 20 anys 'Gènova' havia estat rebent donatius en metàl·lic, en alguns casos en "bosses de plàstic o d'esport" per part de directius d'empreses.





Uns diners que, segons va detallar el periodista, es lliurava al despatx de qui va ser tresorer Álvaro Lapuerta i del llavors gerent, el mateix Bárcenas, i del que es feien dues anotacions, una d'elles en el llibre de caixa que constitueixen els anomenats ' papers de Bárcenas '.





AZNAR NO VA SER ESMENTAT





El veterà periodista ha apuntat que Bárcenas li va insistir que aquest procedir a 'Gènova' va estar "sostingut en el temps" i creu "possible" que al llarg d'aquests anys hagi hagut una "continuïtat en l'activitat dels diferents tresorers" del PP.





Això sí, ha indicat que l'extresorer no li va esmentar ni una sola vegada a l'expresident del Govern i del PP José María Aznar, i en canvi sí que es va referir fins a "13 episodis" en els quals va estar implicat Rajoy.





Ramírez ha indicat que, segons Bárcenas, en els discos durs que el PP va destruir a l'abandonar la seu de Gènova estava la comptabilitat dels tres anys que faltaven, els assentaments comptables de l'etapa 1996-1999, quan governava el PP de José María Aznar .





Durant la seva al·locució, Ramírez ha assegurat no tenir a hores d'ara "el menor dubte" que si no hagués publicat tot el que va fer sobre les seves converses amb Bárcenas, a dia d'avui seguiria sent director d' 'El Mundo'.