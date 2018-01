Forn renúncia a l'acta de diputat per sortir de presó

Forn està a la presó d'Estremera.





L'exconseller d'Interior, Joaquim Forn, ha renunciat a la seva acta de diputat per facilitar la seva sortida de presó preventiva.





Forn, al costat del exvicepresident, Oriol Junqueras, és l'únic membre del Govern cessat de Puigdemont que roman a la presó d'Estremera.





La decisió de l'exconseller persegueix facilitar una possible sortida de la presó per part del magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, qui ja ha desestimat en dues ocasions la posada en llibertat provisional tant a ell com a Junqueras.





Llarena tampoc ha accedit a deixar en llibertat els dos presidents de les entitats sobiranistes, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, que segueixen a la presó.





Forn, al costat dels ex membres del Govern i els citats Sànchez i Cuixart, està acusat dels delictes de rebel·lió, sedició i malversació de fons públics per la seva participació en el procés independentista.