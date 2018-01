Organitzacions i sindicats exigeixen al Congrés l'aprovació "urgent" de la Llei d'Igualtat LGBTI

El text el subscriu, entre d'altres, Amnistia Internacional.





Un total de vint organitzacions i sindicats exigeixen al Congrés dels Diputats la "urgent" aprovació de la Llei d'Igualtat LGTBI per a la "eradicació de totes les barreres que suposen una discriminació i una vulneració dels drets humans".





El termini per a la presentació d'esmenes ha estat ampliat en onze ocasions, de manera que les associacions urgeixen a no posposar de nou.





"Confiant que el compromís és compartit, instem al fet que els diputats i diputades del Congrés facin tot el que estigui al seu abast perquè la Llei d'Igualtat LGTBI pugui entrar en vigo r el més aviat possible", han assegurat les organitzacions que subscriuen el document.





Així, demanen a les diputats de la Cámabra baixa que, durant l'actual procés de tramitació, facin esmenes que busquin millores però que respectin al màxim "l'essència" ja que prové dels col·lectius afectats.

El projecte de la Llei d'Igualtat LGTBI ha estat impulsat per la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) i consensuat amb nombroses entitats.





AMNISTIA INTERNACIONAL I L'ONCE





Aquest text el signen Amnistia Internacional, Comissions Obreres (CCOO), la Confederació Espanyola d'Associacions de Pares i Mares de l'Alumnat (CEAPA), la Comissió Espanyola d'Ajuda al Refugiat (CEAR), el Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI ).





També subscriuen el docuemnto la Confederació Estatal de Persones Sordes CNSE), la Coordinadora Estatal de VIH i sida (CESIDA), la Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE), la Confederació Intersindical, el Consell de la Joventut d'Espanya ( CJE).





Al costat de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Transsexuals i Bisexuals (FELGTB) també subscriuen aquesta iniciativa la Fundació Cepaim, la Fundació ONCE, la Fundació Secretariat Gitano, Missatgers de la Pau, Moviment Contra la Intolerància, Moviment per la Pau (MPDL) , la Plataforma d'Organitzacions d'Acció Social, la Plataforma del Voluntariat, Plena inclusió, RAIS, Xarxa Acull i Save the Children.





Així mateix, signen la campanya la Unió Democràtica de Pensionistes i Jubilats d'Espanya, UGT i la Unió Nacional de Caps i Directius de Policia Local (UNIJEPOL).