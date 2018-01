Àngel Simon: "L'aigua ha de ser un tema d'Estat i no un tema partidari"

El president d'Agbar i vicepresident de Suez Water Europe, Àngel Simon, ha insistit en la necessitat que l'aigua sigui "un tema d'Estat" per aconseguir una major eficiència en la gestió d'aquest element i poder fer front a reptes com el canvi climàtic i la sequera.





Durant una conferència aquest dimarts 23 de gener al Cicle Diàlegs Empresa i Societat del Cercle d'Economia, Simon ha insistit que un "pacte global de l'aigua" a Espanya és clau i que la gestió de l'aigua s'ha de fer sense partidismes per prestar un servei de qualitat.





També ha lamentat falta de governança en un tema tan bàsic com l'aigua, en la qual cada municipi funciona com un regulador.





"Necessitem un pacte global de l'aigua, que permeti que en els episodis de sequera no hàgim de prendre mesures quan ja no hi ha més remei, sinó amb una determinada planificació".





"Ni les dessalinitzadores ni els transvasaments tenen ideologia: ni les dessalinitzadores són d'esquerres ni els transvasaments de dretes", ha destacat.





"ENS FALTA GOVERNANÇA"





Simon ha posat com a exemple l'experiència d'Agbar i dels 1.200 contractes que té amb altres tants ajuntaments. I ha lamentat que a Espanya cada consistori sigui un regulador.





"A Espanya s'ha de treballar molt a fons en quin és el regulador. No hi ha regulador si no hi ha governança, i ens falta governança, que vol dir definir quin és el paper que assumeix cada un: els ministeris, les comunitats autònomes, els ajuntaments i el regulador ".





Per aconseguir una gestió eficient, Simon ha insistit que "només es pot fer si canviem el sistema de regulació a Espanya perquè els ajuntaments no facin el que els doni la gana".





Àngel Simón (dreta) i el president del Cercle d'Economia, Juan José Brugera/Moisés B. Martínez





REUTILITZACIÓ DE L'AIGUA









Simon ha defensat que és "inajornable posar en pràctica la reutilització de l'aigua", ja que "és l'únic que ens pot fer passar el pròxim període de sequera que ineludiblement arribarà".





Per això ha insistit que la reforma del sistema de l'aigua "ha de ser integral" i ha indicat que les actuals depuradores són "obsoletes" i estan "antiquades". També ha insistit que cal anar més enllà d'un model basat en dessaladores i embassaments.





De les primeres ha assenyalat que són "un complemeto necessari" i dels segon ha lamentat la fragilitat del nostre sistema, ja que els embassaments plens tot just garanteixen el subministrament a un any vista.





DEFENSA DEL MODEL PÚBLIC-PRIVAT





Simon ha defensat la gestió públic-privada de l'aigua, i ha posat com a exemple els seus negocis en països com Xile, Gran Bretanya i Cuba, on ha destacat que hi ha uns governs que tenen clars els objectius.





"Sóc un absolut defensor de la gestió privada i de la participació publicoprivada, perquè estic convençut, i ho hem demostrat, que ho fem millor, més barat, som més eficients i tenim un compromís social imbatible".





També ha recordat que els ciutadans són molt conscients de la qualitat de la gestió de l'aigua que reben.





"A Barcelona no hi ha problema amb l'aigua", ha reblat.





Per això, ha recordat que tan sol "el 0,06% dels enquestats han tingut un problema o no estan conformes amb la gestió de l'aigua".





Simon llisca així un clar missatge a l'Ajuntament de Barcelona i al Govern de l'Àrea Metropolitana de Barcelona enfront de la defensa a ultrança de la remunicipalización del servei de l'aigua de les institucions encapçalades per Ada Colau.





BONA I MALA GESTIÓ





A Cuba, ha explicat que Agbar va entrar per gestionar l'aigua sol a Varadero, de la mà dels hotelers canaris instal·lats a l'illa, i posteriorment va començar a gestionar el subministrament d'aigua a l'Havana, on dóna servei a dos milions d'habitants: "El govern cubà va tenir clar que quan havia d'assegurar determinades qüestions havia d'anar a buscar a un privat".





No obstant això, ha posat com a exemple de mala gestió la que va fer el govern a Argentina, on Agbar va entrar el 1995 per gestionar l'aigua a Buenos Aires i va deixar la concessió en 2005 per incompliments del regulador després d'acumular importants pèrdues després del 'corralito', i ha recordat que el govern argentí està obligat a tornar a Agbar 850 milions de dòlars.





SOBRE LA ATLL





Simon s'ha referit a la concessió que la Generalitat va fer a Acciona d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), impugnada per Agbar, i s'ha mostrat convençut que el Tribunal Suprem (TS) els donarà la raó -El 31 de gener és la data fixada per a la sentència-.





"No és una guerra de l'aigua, és una guerra de contractació, perquè es va fer malament tot el plec de l'adjudicació d'ATLL, i això és el que hem impugnat i el que guanyarem", ha manifestat.