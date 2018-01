¿Puigdemont candidat a eurodiputat?

Carles Puigdemont segueix jugant a despistar al voltant de la seva investidura com a nou president de la Generalitat i fins i tot en el PDeCAT comencen a assumir que l'expresident és impredictible i, per això, no descarten facilitar-li una sortida digna que passaria per ser el cap de llista del partit a les properes eleccions al Parlament Europeu, de maig de 2019.





Els seus companys de partit expliquen que l'encara candidat a la investidura "tindrà l'última paraula", ja que "només ell sap el que va a fer" i, per tant, "serà ell qui decideixi" i el que va començar sent un globus sonda comença a ser considerat de debò per l'actual direcció del PDeCAT.





Aquest debat intern ha transcendit i des d'ERC tampoc descarten que els convergents intentin "apartar" d'aquesta manera a Puigdemont i proposar un candidat alternatiu a la investidura.





A ERC, recorden que hi ha un pacte per investir Puigdemont i que, si aquest no pot ser votat, "la següent opció hauria de ser Oriol Junqueras".





Si es confirma la "via europea" per Puigdemont, i aquest es converteix en eurodiputat el 2019, l'expresident podria exercir únicament a Brussel·les, ja que d'acudir als plens que el Parlament Europeu celebri a Estrasburg, s'exposa a ser detingut per la policia francesa.





França ja va advertir a Puigdemont, quan aquest preparava un míting a Montepellier, que seria arrestat en el mateix moment en què posés un peu francès.