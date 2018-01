Trías fa que Colau s'empassi el tramvia

"Passarà a la història com l'alcalde de les desigualtats, dels privilegis i de l'exclusió social". "Trias ha estat la mà dreta de Pujol durant moltíssims anys i no crec que no sabés res de la corrupció". L'autora d'aquestes afirmacions no era altra que la candidata de Barcelona en comú, Ada Colu el dia de la seva presentació a les Cotxeres de Sants, al 2015.





Encara no s'ha complert tres anys d'aquestes acusacions de l'actual alcaldessa, quan ha hagut de "pactar" amb Xavier Trias perquè s'abstingui en la votació dels pressupostos per a aquest any que previsiblement els tirarà endavant només amb l'ajuda dels partits independentistes.





Aquest suport independentista no és gratis, no. La factura passada pels grups d'ERC i el PDeCAT l'hem vist en l'abstenció del partit de Colau & Esglésies en l'elecció de Torrent com a president del Parlament, que no hagués estat possible sense aquesta més que necessària abstenció, per l'absència dels diputats fugits a Brussel·les.





Però aquesta no ha estat l'única petició dels independentistes. Trías li ha demanat també la retirada dels pressupostos de la partida destinada a l'estudi de la unió dels dos trams del tramvia de la Diagonal, una de les grans propostes estrella de Colau en el seu programa electoral, que no es veurà complerta en aquesta legislatura , segur, perquè Trías no vol. És la venjança del que ha estat criticat amb tanta duresa per l'alcaldessa.





Ni unió del tramvia Diagonal i eliminació de l'històric Tramvia Blau que ha desaparegut de l'avinguda del Tibidabo per la desesperació de molts barcelonins i turistes.





La dependència d'Ada Colau dels independentistes és més que evident, si no, que l'hi preguntin als socialistes després echarlosdel govern municipal del que formaven part el pel suport del PSOE a l'article 155. Això és pensar a Barcelona o senzillament defensar el butaca ?.





La deriva independentista que ha pres Colau i el seu grup no ha caigut bé entre els votants de Barcelona en comú i així ho han manifestat en la retirada de confiança en les passades eleccions del 21D, on la gran part de barris que l'havien votat, es inclinar per votar altres formacions polítiques. Ella sembla no haver-se donat per al·ludida i continua amb el seu full de ruta de seguir amb els companys independentistes d'consistori per arribar fins a les eleccions municipals del 2019 sent alcaldessa, però com la realitat és pragmàtica, serà hi ha la que la desperti del son.





Deia Paul Valery que "La millor forma de fer els teus somnis realitat és despertar-se".