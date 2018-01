El Punt Avui presenta ERO per acomiadar 91 treballadors

ERO a El Punt Avui





El Punt Avui ha presentat aquest dimarts un Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) per acomiadar un total de 91 treballadors, el que suposa prop del 40 per cent de la plantilla.





El rotatiu propietat d'Hermes Comunicacions s'ha vist afectat per la caiguda d'ingressos de publicitat institucional després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya.





Ara s'obrirà un període de negociacions amb el comitè d'empresa, que s'espera que la xifra total d'afectats sigui la menor possible, segons fonts coneixedores de la negociació.





Els redactors que segueixin treballant a El Punt Avui ho faran especialment amb el model de teletreball, i és que la mesura preveu també el tancament de la redacció de Barcelona, mentre que sí que es mantindrà la de Girona.





Mesos abans s'havia plantejat que l'opció més dràstica per fer front a la caiguda d'ingressos per publicitat institucional seria l'acomiadament de 91 persones amb una indemnització de 20 dies treballats amb un màxim de 12 mensualitats, així com una rebaixa salarial del 10 per cent per als empleats que continuïn al diari