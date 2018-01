El PNB confia que Puigdemont pot tornar sense ser detingut

El PNB espera que torni la normalitat a Catalunya





L'europarlamentària del PNB, Izaskun Bilbao, ha afirmat que "seria desitjable" que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont pogués tornar a l'Estat espanyol sense ser detingut, i es "reprengués el camí de la normalitat política". "Espero que la feina que està fent doni aquest resultat positiu", ha afegit.





Bilbao ha recordat que s'ha format una plataforma de diputats europeus de diferents grups i països, que ahir mateix es van reunir, i que reclamen "la necessitat del diàleg per resoldre un problema que té un caràcter polític".





A més, ha assenyalat que també han demanat "mediació" en el tema de Catalunya i ha recordat que a Europa "estan sorgint problemes territorials".





"En la declaració d'Estrasburg que elaborem a l'intergrup de les minories, dèiem que, davant conflictes territorials no possibles de resoldre per l'Estat membre en qüestió, era necessari establir definir i restablir un marc europeu per donar solució", ha manifestat en una entrevista a Onda Vasca.