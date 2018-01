La Guàrdia Civil entra a les seus de l'ANC i Òmnium

Jordi Cuixart (Òmnium) i Jordi Sànchez (ANC)





La Guàrdia Civil ha entrat el matí d'aquest dimecres 24 de gener a les seus de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural.





Els agents de la benemèrita escorcollen les dependències de les dues entitats sobiranistes.





L'institut armat investiga les subvencions que aquestes associacions han rebut de la Generalitat, així com d'on han sortit els diners per pagar les fiances dels exconsellers i els exmembres de la Mesa del Parlament.





El jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena també ha ordenat a la Guàrdia Civil que es personi per requerir informació al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat.





Els agents de l'Institut Armat de practicar les tres entrades al llarg d'aquest dimecres començant les actuacions per ordre del jutge Llarena, que investiga els organitzadors del procés i la celebració del referèndum de l'1 d'octubre, al carrer Salvador Espriu, 45 , de l'Hospitalet de Llobregat, seu del CTTI.





ANC I ÒMNIUM





Agents de la Guàrdia Civil han acudit de paisà a les seus barcelonines de la ANC i Òmnium Cultural. Òmnium està al carrer Diputació, 276, de Barcelona, i l'ANC està situada al carrer Marina, 315.





En l'ANC, els agents estan registrant diverses dependències, entre elles el que era el despatx de l'expresident de l'entitat i ara diputat de JxCat, Jordi Sànchez, actualment empresonat.





En el registre en Òmnium Cultural està present l'advocada del seu president, Jordi Cuixart, que també està empresonat.





Els agents han arribat a les seus amb ordre judicial i, almenys en el cas de l'ANC, han esperat al fet que arribés l'advocat de Sànchez, Jordi Pina.





Llarena és el magistrat que instrueix el cas pel qual es investiga Cuixart i Sànchez per presumpta sedició i que els manté a la presó preventiva des de fa 100 dies.





Òmnium ha assegurat en un missatge de Twitter que l'escorcoll es desenvolupa de forma tranquilla i demana que ningú es desplaci a la zona.





EMAILS DE SÀNCHEZ





El vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, ha confirmat que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de l'entitat a Barcelona obeeix a una diligència judicial per bolcar els correus de l'expresident de l'entitat, Jordi Sànchez, "fins avui del seu empresonament".





En declaracions als mitjans a les portes de l'entitat, a Barcelona, ha valorat com a normal el procediment, que "segueix el curs propi d'un procés judicial", i ha precisat que no es tracta d'un registre sinó d'una entrada per aconseguir els missatges de Sànchez.





L'advocat de Sànchez, Jordi Pina, ha explicat que els correus que es busquen en l'ANC van des del 28 abril de 2016 fins avui del seu empresonament, del que es compleixen 100 dies aquest dimecres, que són "els que pot tenir un president de l'ANC", segons ha subratllat Alcoberro.





L'entitat ha assegurat que els agents han esperat al fet que arribés Pina per iniciar el registre i ha cridat a la ciutadania a mantenir la tranquillitat i a no concentrar-se davant la seva seu.





Seu d'Òmnium Cultural al carrer Diputació de Barcelona





EMAILS DE CUIXART





La Guàrdia Civil ha requerit el bolcat del correu electrònic de Jordi Cuixart, entre intervinguts d'abril de 2016 i finals d'octubre de 2017.





Així ho ha explicat en declaracions als periodistes el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, enfront de la seu del carrer Diputació, on a les 12 hores seguien cinc agents de paisà la Guàrdia Civil i el secretari judicial.





Els agents han irromput durant el matí a la seu de l'entitat cultural amb un requeriment judicial signat per Llarena, que investiga la causa pel procés sobiranista, en el qual sollicitava el bolcat dels correus del mail corporatiu de Cuixart, a la presó provisional per aquesta causa des de fa 100 dies.





Mauri ha precisat que aquesta diligència no és un registre i que els policies no han entrat en el despatx de Cuixart, sinó que estan en una sala esperant que els tècnics informàtics d'Òmnium els proporcionin la informació requerida.





El vicepresident ha assegurat que la normalitat de la seu és absoluta i que des d'Òmnium estan collaborant amb els quals demana la Guàrdia Civil, tal com Cuixart ha col·laborat des del primer moment amb la justícia: "No tenim res a amagar".