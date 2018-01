Rajoy farà "tot el possible" perquè Puigdemont no sigui investit

Rajoy vol evitar la investidura de Puigdemont





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres que "farà tot el possible" perquè es compleixi la llei a Espanya, de manera que Carles Puigdemont no sigui investit president de la Generalitat.





En aquest punt, ha confirmat que estan preparats per recórrer davant el Tribunal Constitucional quan es produeixi una decisió de la Mesa del Parlament perquè han de "respectar sempre els procediments i les formes".





"El Govern d'Espanya farà tot el possible perquè es compleixi la llei a Espanya i aquesta és la nostra obligació. I la compliré, com quan vaig posar en marxa el 155", ha recalcat Rajoy en ser preguntat si el Govern central no es resigna a evitar la investidura de l'expresident de la Generalitat de Catalunya.





En una entrevista a Onda Cero, Rajoy ha confirmat que ja ha rebut la carta del president del Parlament, Roger Torrent, però no ha volgut avançar què li dirà en la seva missiva de resposta.





Això sí, ha subratllat que no pot pretendre que el Govern central prengui alguna decisió que "no pot prendre" com "tot el referit a les decisions judicials".





Segons la seva opinió, cal respectar les decisions judicials i "per sort" Espanya és "una democràcia amb divisió de poders".





Davant la possibilitat que Puigdemont torni a Espanya, el president del Govern ha assenyalat que és "bo que tothom assumeixi les seves responsabilitats".





"Ja sap quines són les regles de joc. Espanya és una democràcia i quan no es respecta la llei, hi ha conseqüències", ha avisat, per afegir que si l'expresident català torna a Espanya "serà detingut".





RAJOY VOL TORNAR A SER PRESIDENT





El president del Govern central ha assegurat que "a data d'avui" la seva voluntat és repetir com a candidat del PP a les pròximes eleccions generals i ha afegit que ho intentarà perquè, segons la seva opinió, creu que es camina en la "bona direcció".





"En la mesura que jo vagi veient com es vagin produint els esdeveniments, intentaré repetir de candidat. Però la meva idea a data d'avui és intentar repetir de candidat. Anem a veure com evolucionen les coses. Però jo per descomptat ho intentaré perquè crec que caminem en una bona direcció", ha manifestat.