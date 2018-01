Torrent i Puigdemont canvien el lloc de la reunió a Brussel·les perquè el Govern espanyol prohibeix que entrin en oficines públiques

Puigdemont roman a Brussel·les





El president del Parlament, Roger Torrent, i el candidat a la investidura Carles Puigdemont (JxCat), mantenen la seva reunió prevista per a les 12 hores a la delegació del Govern a Brussel·les però canviaran l'emplaçament perquè el Govern espanyol no permet usar les oficines públiques catalanes en aplicació del 155.





Hores després, el Govern espanyol ha pres la decisió de tancar la delegació del Govern a Brussel·les, una ordre que ha arribat per burofax. Els treballadors han marxat a casa fins a nou avís.





El Govern espanyol ha ordenat el tancament de l'oficina de la Generalitat de Catalunya a Brussel·les "fins a nova ordre" per evitar possibles aglomeracions, segons han confirmat fonts de l'Executiu.





Ha precisat que la mesura s'ha pres a la vista de la convocatòria que es va fer el dimarts des de la Delegació sense autorització ni informació a la Conselleria.





Aquest dimecres al matí l'oficina es trobava oberta, i en ella ha entrat el portaveu de Puigdemont, Joan Maria Piqué, que ha criticat que el Govern espanyol "impedeixi" la reunió, en què també havien de participar els altres quatre diputats encausats que estan a Brussel·les.





Segons ha detallat, un responsable del Ministeri d'Afers Exteriors ha cridat a la delegació catalana per comunicar que, "en aplicació de l'article 155, es poden prendre les mesures que es considerin necessàries sobre totes les dependències de la Generalitat" i que la reunió no podia celebrar-se allà.





"Ha dit que aquesta delegació està sota la seva tutela i que no autoritza la reunió", ha resumit Piqué, que també ha detallat que Torrent ha estat l'encarregat de buscar una ubicació alternativa.





A més, ha assenyalat que "tant Puigdemont com els consellers no tenen causes pendents amb la justícia i l'Estat espanyol no els reclama ni a Bèlgica ni a Dinamarca".





I ha sentenciat que "no hi ha cap motiu per impedir la celebració d'aquesta reunió en un lloc que no és territori espanyol, sinó belga". Per això, ha avançat que JxCat estudiarà "les repercussions legals que pugui tenir aquesta situació" per emprendre accions al respecte.





El Govern central ha donat ordre que no es permeti a Carles Puigdemont i als exconsellers fugits amb ell a Bèlgica accedir a l'oficina de la Generalitat a Brussel·les i ha argumentat que "no es pot permetre que pròfugs de la Justícia utilitzin un local públic".





La de Brussel·les va ser l'única delegació de la Generalitat a l'exterior que el Govern central va mantenir oberta després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució.





No obstant això, l'Executiu central sí va cessar el delegat nomenat per la Generalitat i l'oficina està sota control d'Exteriors a través de la Representació Permanent d'Espanya davant la UE.





Torrent té previst reunir-se a Brussel·les amb Puigdemont, a qui ha proposat com a candidat per tornar a presidir la Generalitat , i amb els altres quatre diputats fugits a Bèlgica -Meritxell Serret, Toni Comín (ERC), Lluís Puig i Clara Ponsatí (JxCat) - .





Preguntat per aquesta decisió, el president del Govern central, Mariano Rajoy, ha admès no estar al corrent, però ha deixat clar que li dóna suport.





"Desconec aquesta decisió, que haurà pres el responsable polític competent i no em sembla malament", ha dit en una entrevista a Onda Cero.