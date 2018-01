Nous retrets entre Rivera i Rajoy

Rivera va demanar aplicar el 155 abans de l'1-O





El president de Cs, Albert Rivera, i el president del Govern central i líder del PP, Mariano Rajoy, han protagonitzat aquest dimecres una nova jornada de retrets amb motiu de l'actualitat política catalana.





Rivera ha explicat que va demanar aplicar l'article 155 de la Constitució a Catalunya després dels esdeveniments del 6 i el 7 de setembre al Parlament, però Mariano Rajoy es va negar a activar-lo abans de l'1 d'octubre i per això durant la jornada del referèndum es va fer una gestió "desastrosa" que va perjudicar a Espanya.





"El 155 era necessari en el moment en què hi havia un desafiament a la Constitució, i del 6 al 7 de setembre es dóna un cop a la democràcia. Des d'aquest moment es justifica l'aplicació de l'article 155 i així l'hi vaig dir a Rajoy", ha declarat Rivera en un esmorzar informatiu del Fòrum Europa.





Segons ha explicat, Cs va advertir el Govern central que havia de tenir el control dels Mossos d'Esquadra i dels col·legis perquè si no, "no s'aturaria el referèndum".





Finalment, l'1 d'octubre "va haver-hi urnes i va haver disturbis", ha recordat abans d'instar l'Executiu a explicar el "nyap" de dispositiu policial que va aplicar aquest dia.





En aquest sentit, ha afirmat que Cs ha assenyalat que els líders independentistes "no anaven a col·laborar" amb el Govern espanyol "per desmuntar el seu propi cop" i, per tant, no hi hauria col·laboració dels Mossos ni de la Conselleria d'Ensenyament per impedir la celebració del referèndum malgrat que havia estat suspès pel Tribunal Constitucional.





Ja que Rajoy es va negar a fer una "intervenció parcial" de la Generalitat en aquestes dues àrees quan l'hi va demanar Cs, "ens ha perjudicat més la desastrosa gestió de l'1 d'octubre i la falta de comunicació internacional" per part de l'Executiu de el que va succeir llavors "que l'aplicació del 155", ha conclòs.





RAJOY RETREU CS QUE "HAGI DEIXAT SENSE VEU AL PP" AL PARLAMENT





Mariano Rajoy ha retret aquest dimecres Cs que no li hagi cedit al PP un diputat per facilitar que els populars tinguin grup propi al Parlament: "Jo li hauria donat grup parlamentari a Cs en una situació similar, l'hi hagués donat amb franquesa", ha manifestat.





"Deixar sense veu al PP a Catalunya no és només deixar sense veu el PP de Catalunya, és deixar amb una veu menys als partits constitucionalistes", ha expressat en una entrevista a Onda Cero, ja que, al seu parer, això "no és positiu".





Per a Rajoy, cal que hi hagi "consens" entre PP, PSOE i Cs en "un tema important" com el del conflicte amb Catalunya: "El consens en un tema tan important no és per a 24 hores, crec que cal mantenir-lo", ha argumentat, remarcant: "Tots hauríem ajudar-nos".





Preguntat pels mals resultats pel PP a les eleccions catalanes del passat 21 de desembre, en què va obtenir quatre diputats autonòmics, Rajoy ha reconegut que van ser "molt dolents" i que "no li van agradar", i ha assegurat que al PP estan "estudiant" els errors, al mateix temps que ha dit que el partit ha de tenir "més presència", entre d'altres assumptes.