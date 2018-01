Crítics amb la presidència del Col·legi de Metges de Barcelona veuen falta de transparència en el procés electoral

Crítiques contra la presidència del COMB





La plataforma Neutralitat COM ha destacat la "anomalia" que Jaume Padrós repeteixi com a president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) per "incompareixença d'adversaris".





El principal grup de l'oposició, COMB TU, comptava amb el 42 per cent de compromissaris a l'Assemblea General, segons assenyala Neutralitat COM en un comunicat aquest dimecres, que destaca que encara s'està encara a l'espera de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després d'haver-impugnat els resultats de l'anterior contesa electoral, celebrada el 2014 i que també va guanyar l'equip del doctor Padrós.





Neutralitat-COM havia demanat revisar, abans de les eleccions, el sistema de votació "en nom d'una major transparència" i va mostrar la seva "preocupació pel fet que, des de fa més de tres dècades el mateix grup de professionals governi el COMB" .





"Al final, quan una institució roman controlada per la mateixa facció tant de temps, es va teixint una xarxa de complicitats i lleialtats que facilita que es perpetuï en el poder", afegeix.





Per Neutralitat COM, Padrós "no mostra cap consideració amb les preocupacions existents al voltant de la neteja del sistema electoral". Assenyala que menysprea els rivals mentre creix el malestar dels metges pel deteriorament de les condicions laborals.





En la seva opinió, no existeix autocrítica i si bé se solen deixar 100 dies per fer una primera avaluació d'una etapa de govern, de moment fan un "pronòstic reservat" de l'equip de govern.