Felip VI a Davos: "A Catalunya s'han intentat minar les regles bàsiques del sistema democràtic espanyol"

El Rei Felip VI ha subratllat aquest dimecres 24 de gener davant del Fòrum Econòmic Mundial, reunit a la ciutat suïssa de Davos, que la Constitució espanyola "no és un mer ornament", sinó l'expressió de la voluntat dels ciutadans espanyols, i per tant el "pilar" de la seva "coexistència democràtica", motiu pel qual "mereix el màxim respecte" de tots.

En el seu primer discurs davant un fòrum que reuneix l'elit política i econòmica mundial, el cap d'Estat no ha evitat parlar de la "recent crisi" a Catalunya, a la qual s'ha referit com "un intent de minar les regles bàsiques" del sistema democràtic espanyol.

A més, ha aprofitat per deixar clar que Catalunya és "veritablement una part fonamental de l'ànima d'Espanya" i de la seva "identitat diversa".

El Rei ha defensat que aquesta crisi deixa una lliçó important no només per a Espanya, sinó per a totes les democràcies, i és "la necessitat de preservar l'imperi de la llei com una pedra angular precisament de la democràcia i de respectar el pluralisme polític i el principi bàsic de la sobirania nacional que, de fet, pertany a tots els ciutadans ".

Així, ha destacat que els desacords i disputes polítiques "s'han de resoldre d'acord amb les regles democràtiques" i amb els valors establerts en la Constitució i en les normes democràtiques.

