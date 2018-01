El transport públic de l'àrea de Barcelona tanca 2017 amb 985 milions de viatges

Augmenten els viatges de transport públic a l'àrea metropolitana





L'Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona (ATM) -integrada per la Generalitat, l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que inclou 346 municipis amb 5,7 milions d'habitants- ha tancat l'any 2017 amb 985, 6 milions de viatges, fet que suposa un rècord històric.





El secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, ha assenyalat en declaracions als mitjans aquest dimecres que, en xifres absolutes, l'increment anual és de 31 milions de viatges, fet que suposa un augment del 3,3% respecte a 2016, el més important des que va començar el creixement el 2013.





Per operadors, el sistema de transport públic de metro i autobús de l'AMB ha registrat 682.500.000 de viatges, un 2,8% més que el 2016: en concret, el Metro de Barcelona ha augmentat els viatges en un 2,3% fins 390.400.000; els autobusos de TMB, un 3,2% fins a 202 milions, i els autobusos metropolitans, un 4% fins a 90 milions.





Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha registrat 84.300.000 de viatges, un 3,6% més; Rodalies de Catalunya, 113.400.000 (+ 4,8%); el Tramvia de Barcelona, 28 milions (+ 4,3%); els autobusos interurbans de la Generalitat, 35.700.000 (+ 5,2%) i els autobusos urbans, 41.200.000 (+ 3,5%).





Quant als títols, el 73,6% dels viatges si van fer amb targetes integrades, sent les més utilitzades les multiviatges, com la T-10, la T-50/30 i la T-70/30, amb un 47 , 9% de les validacions (471.700.000 de viatges).





Els títols que més han crescut en l'últim any han estat els abonaments socials, com la T-16, la T-Jove i la T-Trimestre bonificada, amb un 14,2% de viatges més que el 2016.





Font ha atribuït el creixement a tres factors: la recuperació econòmica, la millora en el servei i la política tarifària, ja que ha destacat que un de cada quatre viatges (el 26%) es realitza amb títols socials.





MIL MILIONS DE VIATGES





Ha recordat que la Generalitat s'havia fixat com a objectiu arribar als mil milions de viatges el 2020, tot i que ha augurat que aquest any ja se superarà aquesta xifra, tenint en compte la tendència a l'alça dels últims quatre anys.





Així mateix, ha recordat que les tres administracions que integren l'ATM de Barcelona s'han compromès a invertir 91 milions d'euros aquest any en millorar la qualitat del servei per poder donar resposta a aquesta demanda creixent, per exemple amb la compra de nous trens per a FGC i Metro i nous autobusos.