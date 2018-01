Mor Carmen Mateu, fundadora del Festival de Peralada

Carmen Mateu





La fundadora i presidenta del Festival Castell de Peralada, Carmen Mateu, ha mort aquest dimecres als 81 anys, han informat fonts del festival.





Nascuda a Barcelona, va ser educada en una família amb tradició empresarial i industrial; va cursar estudis d'art i decoració que eren la seva afició preferida, i des de molt jove va mostrar la seva fascinació per la cultura i la música.





Mateu va ser hereva d'una saga familiar apassionada pel col·leccionisme i l'art i la major joia és el Castell de Peralada, un castell del segle XIV, i el seu conjunt històric-artístic, l'església, convent i claustre, que actualment alberga dos museus les col·leccions de la família.





Estava casada amb Artur Suqué i era mare d'una filla i dos fills, Isabel, Javier i Miquel, els que segueixen al capdavant de l'empresa familiar, el Grup Peralada, "mantenint l'amor i la passió per música i la cultura", ha informat el grup en un comunicat.





Aquest any el festival celebrarà la seva XXXII edició, i ha estat durant les últimes dècades lloc de trobada durant el període estival i un espai on han acudit diferents personalitats com Lady Di i la Reina Sofia.





GRANS ESTRELLES





El festival ha acollit les actuacions d'artistes com Plácido Domingo, Montserrat Caballé, Josep Carreras, Rudolf Nuréyev, Roland Petit, Joan Manuel Serrat, Calixto Bieito, Mario Gas, Teresa Berganza, Angel Corella, Jaume Aragall, Julio Bocca, Jonas Kaufmann i Juan Diego Flórez, amb els quals mantenia una molt bona amistat.





"La seva passió per l'òpera i la dansa han fet que durant més de 30 anys hagi actuat com a principal mecenes de la lírica i les arts escèniques", ha afegit el grup, convençut de la projecció del festival com un esdeveniment internacional.





En aquests últims anys, Carmen Mateu va rebre diferents guardons com la Medalla d'Or del Cercle del Liceu, la Creu Sant Jordi i la Medalla d'Or del Mèrit a les Belles Arts, concedides pel Consell de Ministres, que havia de recollir aquest proper febrer.