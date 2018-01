La Sindicatura de Comptes detecta incompliments "greus" al SEM

Irregularitats en el material assistencial.





La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha detectat "incompliments rellevants i greus" de contracte del Sistema d'Emergència Mèdiques (SEM) en transport sanitari no urgent, com recull en un informe relatiu als exercicis d'entre 2012 i 2015.





En l'informe posa de manifest incompliments per part de tots els lots adjudicats del transport sanitari no urgent, com evidencia una auditoria dels vehicles adscrits a aquest àmbit que va ser encarregada al novembre de 2016.





Aquest document parla d'incompliments que afecten la imatge exterior corporativa dels vehicles, documentació tècnica, material assistencial i de neteja i desinfecció de l'interior del vehicle.





Alguns informes puntualitzen que la matrícula del vehicle no coincideix amb la que consta a la llista oficial del SEM, i es van detectar incidències d'aspectes que eren requisits del Plec de prescripcions tècniques i que havien estat avaluades i considerades per l'òrgan de contractació a l'hora de resoldre l'adjudicació dels diferents lots.





Segons la Sindicatura, malgrat que aquests incompliments eren considerats essencials i podien generar la resolució del contracte, l'empresa pública no va iniciar el corresponent procediment cap als lots adjudicats.





Al març de 2017, el SEM va imposar penalitzacions de 645.199 euros a la majoria de lots del contracte pel retard en l'inici del servei (502.304 euros).





La resta de sancions corresponen a incompliments detectats en les bases funcionals, els vehicles i altres requeriments del servei.