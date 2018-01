Torrent demana un Govern efectiu "des del minut un" per acabar amb el 155

Torrent insta a formar Govern el més aviat possible.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha insistit que l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont és el candidat de la majoria parlamentària per ser investit de nou, si bé ha eludit pronunciar-se sobre si creu viable que el líder d'JxCat governi des de la distància si decideix no tornar de Bèlgica.





Així, Torrent ha confiat que sigui possible la formació d'un nou Govern "el més ràpid possible", de manera que hi hagi un Executiu "efectiu" i capaç de governar "des del minut un" i exercir per "recuperar les institucions de mans del 155 ".





"La nostra voluntat és afrontar aquest debat d'investidura amb total normalitat democràtica, el president Puigdemont té tots els drets, com qualsevol altre diputat, a ser investit", ha defensat Torrent als mitjans a Brussel·les.





NO DESCARTA QUE ESTIGUI PRESENT





Durant la trobada, Puigdemont no ha "confirmat ni desmentit" quines seran les circumstàncies al voltant de la seva investidura i "no ha descartat" la possibilitat d'estar "present" durant el debat d'investidura, segons ha dit Torrent.





La trobada ha durat prop de dues hores però en aquest temps no han parlat dels plans concrets d'Puigdemont per afrontar la investidura de manera presencial o telemàtica.





Tampoc sobre si els quatre exconsellers que l'acompanyen a Bèlgica per no comparèixer davant la Justícia espanyola -i que s'han sumat a la reunió- renunciaran als seus actes de diputats, segons ha dit el mateix Torrent.





Torrent no ha volgut respondre a si en la seva opinió és possible posar en marxa un Govern efectiu i àgil si el seu president resideix a l'estranger.





Tampoc ha volgut donar la seva opinió sobre si Puigdemont hauria tornar a Espanya per afrontar el debat de la seva investidura.





Sobre si es podria pensar en un candidat alternatiu al líder d'JxCat, Torrent ha replicat que el candidat ara és l'expresident de la Generalitat.





Torrent ha subratllat l'obligació de respectar els "mandats democràtics" sorgits de les eleccions del passat 21 de desembre, sinó també dels que emanen de "la majoria parlamentària que avui vol poder investir" a Puigdemont.





Per això ha confiat que el debat d'investidura pugui celebrar-se "amb la màxima normalitat democràtica" i ha demanat que no "acostumar ni normalitzar" el que es discuteixi sobre la possibilitat d'un president en la distància, perquè, al seu parer, són debats conseqüència de la "judicialització de la política".





Quant als costos que ha comportat el seu viatge a Brussel·les per veure amb Puigdemont i els exconsellers, Torrent ha recordat que ha assumit les despeses de la seva butxaca per evitar que aquesta qüestió desviï el focus del debat.