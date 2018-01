Així de bonic és el cor de la nostra galàxia

Aquesta preciosa imatge del Telescopi Espacial Hubble és un meravellós conjunt d'estrelles del cor de la nostra galàxia. Es poden veure estrelles gegants vermelles convivint amb estrelles blaves més joves i més abundants, les estrelles més petites, blanques, són com el sol.





La majoria de les estrelles blaves de la imatge són estrelles recentment formades ubicades al primer pla, en el disc de la galàxia. Els astrònoms van estudiar 10.000 d'aquestes estrelles similars al Sol en imatges d'arxiu del Hubble durant un període de nou anys per descobrir pistes sobre l'evolució de la nostra galàxia.





La imatge és una sèrie d'exposicions preses en l'infraroig proper i llum visible amb la Cambra de Camp Ampli 3 de l'Hubble. Crèdit de la imatge: NASA, ESA i T. Brown (STScI).





L'estudi va revelar que el bulb de la Via Làctia és un entorn dinàmic en el qual les estrelles envelleixen a diferents velocitats, també es van trobar que els moviments de les estrelles són diferents, depenent de la composició química d'una estrella.





Les estrelles més riques en elements més pesats que l'hidrogen i l'heli tenen menys moviments desordenats, però estan en òrbita al voltant del centre galàctic més ràpid que les estrelles més velles que són deficients en elements més pesats.





El centre de la nostra galàxia està a uns 26,000 anys llum de distància.





LA VIA LÀCTIA





La nostra Galàxia consta de tres parts principals:









- BULB CENTRAL. Alberga el nucli galàctic. Format per estrelles groguenques. A més hi ha una font intensa de ràdio: Sagitt A * al centre de la Galàxia, es creu que és un forat negre molt gran.





- DISCO. Diàmetre ~ (100.000 anys llum). Estrelles joves, riques en metalls. Cúmuls oberts i núvols de pols i gas interestel·lar. Moviment matèria molt ordenat: òrbites gairebé coplanàries i molt poc excèntriques.





- HALO. Esfèric. Abunden els cúmuls globulars. Estrelles velles i pobres en metalls. Estructures molt antigues (fins a entre 11 i 13 mil mill. Anys).





A la Via Làctia les estrelles es classifiquen segons la seva riquesa en metalls en dos grans grups. Les que tenen una certa abundància es denominen de la població I, mentre que les estrelles pobres en metalls formen part de la població II. Normalment la metal • va directament relacionada amb l'edat de l'estrella.





A més elements pesats més vella és l'estrella.





El nostre Sol es troba en la vora interna d'un braç espiral de la Via Làctia anomenat "braç d'Orió". El Sol, que arrossega amb la seva gravetat al Sistema Solar, òrbita al voltant del centre galàctic amb un període de 240 milions d'anys, a una velocitat de 220 km / s. Per tant estem realitzant un viatge interestel·lar terrible, i no ens adonem ..., és tot un veritable turisme espacial des de la nostra nau la Terra.





Posició del Sol a la Galàxia





A la nostra galàxia hi ha més de 300.000 milions d'estrelles ... entre altres objectes, com nebuloses i cúmuls.









Aquest article va ser publicat originalment en Universo Blog.