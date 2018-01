Velázquez, Zurbarán i Goya, algunes de les "joies de la corona" del MNAC

Hi ha un nou recorregut de més de 1.000m2.





El Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) redescobreix les seves col·leccions del Renaixement i el Barroc amb la modernització del relat de la seva exposició estable.





Una mostra amb "noves llums" i capes de coneixement al fil de 250 obres, entre les quals destaquen pintures de Tiziano, Goya, Tintoretto i Zurbarán.





Ho ha anunciat el director del museu, Pepe Serra, en la presentació del nou recorregut de 1.313 metres quadrats, que mostra obres inèdites com un tapís flamenc del segle XVI guardat per la Generalitat i una escultura de 'Ecce Homo' de Manuel Pereira restaurada per l'ocasió.





En sintonia amb l'èxit de la reformulació de la col·lecció d'art modern a final de 2014, el nou passeig artístic defuig els àmbits temàtics i s'estructura per temes donant veu a un "relat que emana de la pròpia col·lecció i que només pot fer aquest museu ", ha ressaltat Serra.





Així, els gèneres del retrat, vinculat inicialment a l'aparició de la figura del donant en un context religiós, el paisatge, la natura morta, la iconografia religiosa i el misticisme es converteixen en fils argumentals d'aquest viatge barroc i renaixentista.





BARTOLOMÉ BERMEJO





El visitant es troba al centre del nou recorregut, que comença amb un retaule de Bartolomé Bermejo que, per primera vegada s'exposa de forma conjunta i permanent, gràcies a un acord en dipòsit amb l'Institut Amatller.





Una tonalitat vermella a la paret marca la transició del Gòtic, amb parets blanques, al Renaixement i al Barroc, les col·leccions es mostren sobre un fons blau per donar singularitat i contrast a les obres exposades, ha afirmat Serra.





EL GRECO I DE RIBERA





Es tracta d'una reforma de "gran envergadura" en què es poden veure un retaule de Fra Angelico, un Crist d'El Greco, un retrat d'Il Tintoretto, un martiri de Sant Bartomeu de Josep de Ribera i una natura morta de Francesc de Zurbarán.





També es pot contemplar una al·legoria de l'amor de Francisco de Goya, una escena dedicada a Sant Francesc d'Assís d'Antoni Viladomat, unes pintures de Pedro Berruguete i una anunciació del Mestre de la Seu d'Urgell.





LA JOIA DE LA CORONA





El camí condueix a una sala final dedicada al 'Segle d'Or' espanyol i que és concebuda pels comissaris com la "joia de la corona", i en ella es poden veure quadres de Diego Velázquez, acompanyats de les obres brillants de Zurbarán i de Ribera.





A les sales, el visitant pot accedir a uns pals que contenen càpsules d'informació per ampliar coneixements amb curiositats i explicacions que no es poden trobar en fitxes tècniques de la xarxa i que busquen interpel·lar al públic.