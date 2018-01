Millo confia que Torrent convenci Puigdemont perquè rendeixi comptes davant la justícia

Millo descarta un ple d'investidura sense Puigdemont.





El delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo, espera que el president del Parlament, Roger Torrent, "convenci a l'expresident Puigdemont que torni a Espanya i rendeixi comptes" davant la justícia.





Millo també ha destacat que Torrent té una gran oportunitat perquè a Catalunya es recuperi totalment la normalitat.





Considera que Torrent "sap perfectament que és impossible fer una investidura sense la presència del senyor Puigdemont" i que seria bo que pogués convèncer al candidat que hauria de tornar voluntàriament a Espanya per respondre davant el jutge.





Millo també ha defensat que el Govern central hagi tancat la delegació del Govern a Brussel·les per evitar la reunió de Torrent "amb un fugit de la justícia" com és, al seu parer, Carles Puigdemont.





Sobre els controls policials davant l'eventual retorn d'Puigdemont, Millo ha assenyalat que "es fan sempre els dispositius no s'expliquen", pel que no ha donat detalls de l'operatiu.





"Són els controls de sempre, potser reforçats perquè hi ha una ordre de recerca i captura, però no es tracta de no deixar-lo entrar, sinó que vingui i rendeixi comptes", ha explicat.





Sobre el vídeo en què es veu un home que insta Carles Puigdemont a besar la bandera espanyola, Millo ha explicat que "algun problema si ha de tenir amb la bandera" perquè quan era alcalde de Girona la va despenjar de l'Ajuntament fins que un jutge el va obligar a reposar-la.