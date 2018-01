UGT i CCOO demanen una pujada mínima del salari del 3,1% per a aquest any

El demanden a CEOE i Cepime.





CCOO i UGT demanaran a les organitzacions empresarials (CEOE i Cepime) una pujada mínima dels salaris en el marc de la negociació col·lectiva del 3,1% per a aquest any.





En concret, les organitzacions sindicals creuen que la pujada salarial ha d'estar vinculada a la realitat productiva de cada sector o empresa, així com estar per sobre de la inflació (1,6%) i incorporar un plus addicional (1,5%) per recuperar el poder adquisitiu perdut.





Tant l'organització que lidera Unai Sordo com la de Pepe Álvarez consideren que per abordar la negociació del IV Acord Estatal de Negociació Col·lectiva (AENC) amb la patronal és imprescindible que els salaris participin del creixement econòmic.





Durant la presentació d'aquesta proposta, els dos secretaris generals han afirmat que a les organitzacions sindicals "no els fa por parlar de productivitat a l'hora de conformar una oferta salarial".





En aquesta línia, han transmès al Govern que necessiten informació "fiable" per saber com evoluciona la productivitat.





La inflació actuarà com a "terra" de pujada salarial en aquesta proposta "sense bandes salarials", segons els sindicats, que han fet èmfasi que "els salaris no poden tornar a perdre poder de compra en cap cas".





D'altra banda, pel que fa al tercer factor clau, la pujada addicional, per recuperar el poder adquisitiu perdut des de 2008, els sindicats han afirmat que cal que els salaris tinguin participació en el repartiment de la renda generada en les empreses.





Per això, creuen que tant aquest any, com el pròxim, ha d'haver un augment addicional dels salaris de 1,5 punts percentuals per any.