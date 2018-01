Inspeccions i reforç policial a Catalunya per evitar la tornada de Puigdemont

La policia ha inspeccionat el subsòl del Parlament.





El Ministeri de l'Interior ha desplegat en les últimes hores un nou dispositiu liderat per agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya.





El dispositiu inclou la inspecció del subsòl del Parlament i un reforç presencial de vigilància en aeroports i fronteres terrestres i marítimes.





En el marc d'aquest operatiu, la Policia Nacional ha inspeccionat el clavegueram del Parc de la Ciutadella a Barcelona, on hi ha el Parlament.





Aquest Cos no té encomanades a Catalunya aquestes competències en seguretat, que assumeixen els Mossos d'Esquadra.





Fonts de la policia autonòmica assenyalen que seran ells els que, seguint el protocol habitual, tornin a revisar i segellar les clavegueres el mateix dia del ple. El termini màxim per a celebrar la primera sessió de debat de la investidura és el proper 31 de gener.





L'expresident Carles Puigdemont, reclamat per la Justícia i que es troba fugat a Bèlgica, ha insistit avui després de reunir amb el president del Parlament, Roger Torrent, en què "hi ha moltes possibilitats", a més de l'assistència presencial, per participar en aquest ple .





L'únic candidat proposat a la Presidència de la Generalitat és Carles Puigdemont i els lletrats del Parlament ja han assenyalat que no és possible la investidura telemàtica.





Aquest dimecres, cinc agents de la Policia Nacional han revisat cada claveguera de l'interior del recinte.





Diversos furgons de la Policia Nacional han aparcat des de dilluns en diferents portes del Parc de la Ciutadella i aquest dimecres s'han sumat els agents especialistes en subsòl.





A l'entrada més a prop de l'Estació de França han aparcat 3 furgons, mentre que en una lateral hi ha un altre furgó estacionat.





Fonts policials han explicat que estan duent a terme un reforç operatiu en diferents punts estratègics de Catalunya, que inclou al Parlament, amb vista a la primera sessió del ple d'investidura.





El president del Govern, Mariano Rajoy, ha assegurat en una entrevista a Onda Cero que "farà tot el possible" perquè es compleixi la llei a Espanya i que estan preparats per recórrer davant el Tribunal Constitucional quan es produeixi una decisió de la Mesa del Parlament català avalant aquesta investidura, tot i que "respectant sempre els procediments i les formes".





IMPEDIR QUE ENTRE EN UN MALETER





Ahir el ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, també va confirmar que estaven "molt preocupats" davant la possibilitat que Puigdemont burlés els controls, de manera que s'havia reforçat el dispositiu policial, extremant la vigilància a la frontera, els ports i l'espai aeri.





"Hi ha molts camins rurals i es pot entrar per vaixell, en helicòpter o per ultralleuger, però treballem perquè no passi", ha assegurat Zoido. Treballen, fins i tot, per procurar "que Puigdemont no pugui entrar ni al maleter d'un cotxe".





"Treballarem de manera molt intens matí, tarda i nit", va afegir el titular d'Interior, que avui no ha volgut donar més detalls a preguntes de la premsa.





Les Forces de Seguretat també van traslladar informació a la Fiscalia quan ahir Puigdemont va assistir a una conferència a Copenhaguen.





El Ministeri Públic va demanar que es reactivés l'euroordre de detenció, una mesura que va ser rebutjada pel jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena.





Interior va posar fi al 31 de desembre a l'Operació Copèrnic desplegada a Catalunya des del passat mes de setembre per fer front al referèndum de l'1-O.





Durant la jornada de votació, que havia estat suspesa pel Tribunal Constitucional, Puigdemont va aconseguir burlar el seguiment de la Policia, que va utilitzar per a això un helicòpter, canviant de cotxe sota un pont.





L'expresident català i candidat a la reelecció per JxCat va fugir en un altre cotxe el 29 d'octubre amb destinació a Brussel·les.





El viatge, que va comptar amb la van participar de mossos de la seva confiança, es va dur a terme hores després que el Govern activés l'article 115 de la Constitució, aprofitant que la Justícia encara no havia reclamat la seva personació.