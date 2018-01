La CUP demana materialitzar la República catalana per donar suport a la investidura de Puigdemont

La CUP proposa acabar amb el 155.





La CUP ha plantejat a JxCat i ERC la necessitat de materialitzar la República catalana i de les estructures d'Estat per negociar el seu suport a la investidura de Carles Puigdemont.





Així ho recull un document dels anticapitalistes que volen que serveixi com a base per negociar amb JxCat i ERC, en dues reunions bilaterals.





Elobjetivo de "mantenir oberta la via d'un possible acord polític en el cas que la militància ho decidís" al Consell Polític que celebraran aquest dissabte.





Els 'cupaires' proposen tres línies d'actuació per fer efectiva la República i acabar amb el "cop d'Estat del 155": la materialització institucional d'aquesta amb un procés constituent, la materialització social i la materialització democràtica de la República.





Per a la CUP, la materialització institucional passa per crear una assemblea constituent i la construcció d'organismes públics de sobirania, com una banca pública o una agència tributària.





També demanen tenir la titularitat pública i sobirania d'infraestructures estratègiques, com aeroports, transports, comunicacions, la suspensió del pagament del deute públic, i per construir els Països Catalans.





En l'àmbit social, reclamen un pla de xoc contra la pobresa, augmentar el salari mínim fins als 1.200 euros, no renovar els concerts amb escoles que segreguen per sexe, entre altres mesures.





Sobre la materialització democràtica de la República, la CUP demana aplicar totes les decisions del Parlament i Govern malgrat que les suspenguin o prohibeixin institucions de l'Estat.