CERMI demana a les universitats que siguin agents d'inclusió de persones amb discapacitat

CERMI lluita per la accesisibilidad universal.





El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) ha fet una crida perquè les universitats exerceixin com a agents "convençuts i permanents" d'inclusió per a les persones amb discapacitat.





L'objectiu és que se situïn "en l'avançada del canvi social que aquest grup necessita", segons ha informat l'organització.





Així ho ha expressat el president del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, durant la clausura d'una jornada sobre accessibilitat universal en entorns d'educació superior a la Universitat de Granada.





En aquest sentit, el president ha destacat que, per estar a l'avantguarda d'aquest procés de transformació, les universitats "han d'elevar el seu llindar d'autoexigència pel que fa a ser realment espais d'inclusió, el que porta amb si la garantia d'accessibilitat universal" .





Segons la seva opinió, "no hi ha excuses ni coartades per no garantir l'accessibilitat universal, que ve obligada per Llei", i ha recordat que l'incompliment de la mateixa, resulta en una "infracció legal, amb totes les conseqüències".





Finalment, Pérez Bueno ha assenyalat que el moviment social de la discapacitat és un "col·laborador exigent" en la recerca i posada en pràctica de solucions i experiències d'accessibilitat universal, alhora que és un "bel·ligerant combatent" en la denúncia dels incompliments .