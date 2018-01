La Justícia eleva a 12 anys la condemna per corrupció a Lula da Silva

Lula da Silva és culpable de delictes de corrupció.





Com a mínim dos dels tres magistrats del judici contra l'expresident brasiler Lula da Silva s'han posicionat a favor de mantenir la condemna per corrupció a l'exmandatari, així com d'elevar la pena a dotze anys de presó.





La sentència pot evitar que l'expresident brasiler pugui tornar a presentar-se a les eleccions generals, que se celebren aquest 2018 al seu país.





El president de la vuitena sala del Tribunal Regional Federal de la Quarta Regió coincidir amb el magistrat instructor del procés, Joao Pedro Gebran, en què la culpabilitat de Lula ha quedat demostrada.





El president de la vuitena sala del Tribunal Regional Federal de la Quarta Regió va coincidir amb el magistrat instructor del procés, Joao Pedro Gebran, en què la culpabilitat de Lula ha quedat demostrada.





Els magistrats de Porto Alegre han ratificat la condemna que va interposar el passat mes de juliol el jutge de Curitiba Sergio Moro. Ara com ara es coneix el vot a favor del jutge Joao Pedro Gebran i el del magistrat Leando Paulsen.





Lula solament complirà condemna quan s'esgotin tots els recursos judicials que pot presentar. Així que el exmandatario no entrarà encara a la presó.





Fins i tot pot inscriure's com a candidat i seguir la seva campanya electoral i inscriure's com a candidat a l'agost. A partir d'aquesta data serà el Tribunal Superior Electoral qui decideixi sobre la seva participació en els comicis.





Segons la Llei de la Fitxa Neta són inelegibles els candidats condemnats per crims contra l'administració pública, per tant es preveu que Lula da Silva quedi fos.