L'estat de la Conselleria de Salut: "Contractes sense prorrogar i serveis sense cobertura"

Montserrat ha comparegut al Congrés.





La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha assegurat al Congrés que, quan es va fer càrrec de la cartera de Salut després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, va trobar "contractes sense prorrogar, serveis sense cobertura i subvencions sense resoldre" .





"Vaig a dir el que ens hem trobat perquè crec que val la pena saber-ho. Ens hem trobat contractes sense prorrogar, serveis sense cobertura i convocatòries de subvencions sense resoldre i no estava tot a punt del mes d'agost, no. Molts dels temes venien de principis de 2017 ", ha assegurat.





Montserrat s'explicava així davant la Comissió d'Infància i Adolescència del Congrés, en la qual compareixia per abordar les polítiques del seu departament.





Tant el portaveu d'ERC, Joan Olòriz, com del PDeCAT, Sergi Miquel, li han demanat comptes sobre la seva gestió al capdavant de les conselleries catalanes de Sanitat i Serveis Socials.





"La valoració que faig és que és una gestió correcta. Tot l'equip del Ministeri hem treballat amb els mateixos funcionaris i càrrecs públics que hi havia abans de l'article 155 i ha estat una relació de respecte institucional", ha assenyalat la ministra.





CONSORCIS SANITARIS A CATALUNYA





Després de recordar que una de les seves primeres mesures va ser pagar les transferències a les ONG de serveis socials que estaven pendents, ha destacat que després d'arribar a la Generalitat, va convocar "a tots els consorcis sanitaris" i "ha trobat totes les presidències" dels mateixos " a les persones que ja hi havia abans ".





"A Catalunya hi ha grans professionals, grans funcionaris que presten el servei públic sense ideologia, sinó pensant sempre en els catalans. Això és el que ha fet aquest Govern i aquest ministeri per seguir prestant els serveis socials i sanitaris a Catalunya. Val la pena saber com estaven els expedients ", ha afegit.