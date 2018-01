Izquierda Unida recorre al micromecenatge per sortir de números vermells

IU inicia una campanya de donacions





Esquerra Unida ha impulsat una campanya de micromecenatge per millorar el finançament del partit i sortir de números vermells.





Els acords amb entitats financeres, entre els quals va arribar a oferir les seves seus com a aval, no han estat suficients per sortir de les pèrdues econòmiques implicades des de fa anys.





Ara, ha impulsat una campanya de micromecezatge a través de la qual els militants del partit poden aportar donatius.





Aquestes aportacions poden fer a través de transferència bancària, amb targeta o per Paypal.





"PUNTA DE LLANÇA D'UN PROJECTE RUPTURISTA"





A la pàgina web d'IU, assenyalen que "el moment actual és complex i l'anem a afrontar posant al centre la política. El suport i la feina de totes les persones que formem part d'IU està sent clau en vista a convertir-nos en la punta de llança d'un projecte rupturista que conformi una veritable alternativa al règim ".





"Per això, resulta indispensable comptar amb un suport econòmic que, dins el compromís amb l'estalvi i l'austeritat que tenim a IU, ens permeti organitzar iniciatives i desplegar la nostra acció política", afegeix IU.





La donació es pot incloure en la Declaració de la Renda (IRPF) en ser objecte de desgravació.