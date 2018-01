Nou capítol del serial Puigdemont, vol provocar noves eleccions abans de l'estiu

El pla de Carles Puigdemont i el de JxCAT passa per forçar la seva investidura, provocar la seva inhabilitació judicial i aconseguir unes noves eleccions entre maig i juny de 2018, gairebé res.





Puigdemont i els seus assessors més directes saben que el Govern presidit per Mariano Rajoy tombarà la convocatòria del Ple d'Investidura per triar-li i pretenen treure partit de la campanya victimista que això facilitarà a JxCAT.





Per això han elaborat ja un llistat de possibles noms a filtrar com a suposats candidats ficticis que podrien ocupar una presidència "de palla". En aquesta llista figura un pres-Jordi Sànchez, president ANC, Jordi Turull i Eduard Pujol, exdirector de RAC1. Tot això, per descomptat, sota la consigna que l'únic president legítim seria Puigdemont.





Pel camí, el protagonisme inicial d'ERC s'aniria diluint: Junqueras no pot actuar des de presó i Marta Rovira és una mala candidata. Aquesta major debilitat d'ERC permetria a JxCAT forçar una llista única.