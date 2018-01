Espanya tanca 2017 amb 3,7 milions d'aturats i una taxa d'atur del 16,55%

Espanya té 3,7 milions d'aturats





L'atur va baixar en 471.100 persones el 2017, fet que suposa un 11,1% menys que el 2016, registrant el seu cinquè descens anual consecutiu. No obstant això, aquest descens és inferior als experimentats en 2016, 2015 i 2014, quan la desocupació va registrar retrocessos de 541.700, 678.200 i 477.900 aturats, respectivament.





La taxa d'atur s'ha situat en acabar 2017 en el 16,55%, gairebé 2,1 punts menys que el 2016 (18,6%) i el seu nivell més baix des de 2008 a tancament d'any.





Per la seva banda, l'ocupació va créixer en 2017 a 490.300 persones, un 2,6% respecte a 2016, aconseguint el seu quart augment anual consecutiu. Aquest increment de l'ocupació és superior als registrats el 2016 i 2014, quan es van crear 413.900 i 433.900 llocs de treball, respectivament, però inferior al de 2015 (525.100 llocs de treball), ha informat aquest dijous l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





D'aquesta manera, 2017 va tancar amb 18.998.400 ocupats i amb 3.766.700 aturats. Encara que al llarg de 2017 es van aconseguir registrar pics més alts d'ocupació (es van arribar a superar els 19 milions en el tercer trimestre), la xifra d'ocupats amb la qual acaba 2017 és la més alta en un tancament d'any des de 2008.





Succeeix el mateix en el cas de la desocupació. La xifra de tancament d'any és la més baixa des de 2008, encara que va haver alguna dada millor al llarg de l'exercici 2017. La raó és que l'atur va augmentar en el quart trimestre en 34.900 persones (+ 0,94%) i l'ocupació va disminuir en 50.900 persones (-0,2%).





Amb el descens de l'atur aconseguit el 2017, s'encadenen cinc anys consecutius de baixades després de sis anys d'increments. El 2015, l'atur va registrar la caiguda més gran de la sèrie històrica, amb 678.200 aturats menys.





El 2017, Espanya va crear ocupació per quart any consecutiu després de sis anys destruint-lo. Així, l'any passat es van generar 490.300 llocs de treball, amb un ritme de creixement anual del 2,6%, superior al d'un any abans (2,3%).





La major part dels llocs de treball creats l'exercici passat es van concentrar en el sector privat, amb 401.600 nous llocs de treball (+ 2,6%), enfront de 88.600 llocs de treball creats en el sector públic (+ 2,9%).





CATALUNYA





Catalunya ha tancat 2017 amb un total de 479.200 aturats, la qual cosa suposa una reducció del 14,19% en comparació de l'últim trimestre de 2016, amb 79.200 aturats menys, i el que situa la taxa de desocupació en el 12,63%, dues desenes per sota de la registrada a tancament de 2016, del 14,85%.





Segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) de l'INE, Catalunya és la segona comunitat autònoma amb un major descens de l'atur interanual, només per darrere d'Andalusia, amb 159.700 aturats menys que fa un any.





Respecte a la creació d'ocupació, Catalunya també és la segona comunitat amb un major augment del nombre d'ocupats en l'últim any, amb 113.600 més (+3,55%), per darrere d'Andalusia amb 126.400.



En l'últim trimestre, la creació d'ocupació a Catalunya s'ha mantingut estable, amb 400 ocupats menys que el trimestre anterior, la qual cosa suposa un descens del 0,01%, i el nombre total d'ocupats se situa en 3.316.200, amb una taxa del 61,72%.



Quant a la població activa, en els últims dotze mesos ha augmentat a Catalunya en 34.400 persones, sent també aquest el segon major augment, en aquest cas per darrere de Madrid amb 43.600 actius més; en l'últim trimestre ha augmentat en 3.200 persones (+0,08%) i el total d'actius se situa en 3.795.400 persones.





De les quatre províncies catalanes, Lleida és l'única que registra un augment de l'atur en l'últim any, amb 2.100 aturats més, situant la taxa de desocupació en l'11,4%, enfront del 10,59% de tancament de 2016.





Tarragona segueix tenint la taxa més elevada, del 15,92% -enfront del 17,41% de fa un any- amb 62.300 aturats (3.400 menys), seguida de Girona, amb una taxa del 13,61% -15,51% a tancament de 2016- amb 51.500 aturats (6.600 menys), i Barcelona, amb la taxa en el 12,13% -14,73% fa un any- i 341.200 aturats (71.400 menys).





Quant a l'ocupació, Barcelona compta amb 2.472.200 persones amb ocupació (83.900 més que fa un any; Tarragona amb 329.000 (17.300 més); Girona amb 327.000 (10.800 més), i Lleida amb 188.100 (1.700 més).