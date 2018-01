De la Serna sobre el col·lapse de l'AP-6: "L'important és aprendre la lliçó"

El ministre de Foment, Íñigo de la Serna, ha assegurat sobre el col·lapse ocorregut el dia de Reis a l'autopista AP-6 que l'important és "aprendre la lliçó i veure com es poden millorar els protocols" perquè la situació no es torni a repetir.





De la Serna ha insistit a traslladar la responsabilitat que milers de conductors es quedessin atrapats a Iberpistas, l'empresa concessionària de la via, i ha recordat que la nevada va ser "un succés de dimensió nacional" i només es va veure col·lapsada l'AP-6 .





"Nosaltres vam aconseguir resoldre els problemes perquè hi va haver molts problemes i moltes autopistes", ha explicat De la Serna en al·lusió a les carreteres de competència estatal.





El titular de Foment ha recordat que s'han obert dos expedients sancionadors a Iberpistas "un per incompliment de contracte i un altre per les males decisions adoptades", a més de ser possible la repecusión dels costos generats a l'administració pública, entre ells els ocasionats per el desplegament d'efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) i la reclamació de particulars que ascendeixen, fins al moment, "unes 170".





De la Serna ha retret a la concessionàries que "la informació que es traslladava (el dia 6 de gener) no es corresponia amb el que s'ha sabut que succeïa en alguns casos". Segons ha explicat "hi va haver informació contradictòria i informació que era rellevant que no es va comunicar", ha conclòs en declaracions a Antena 3.