Un informe alerta d'irregularitats en el vot exterior del 21D

Voluntaris alerten d'irregularitats en el 21D





Un informe de l'entitat CatalansAlMon.com (una xarxa de catalans al món) ha alertat d'"irregularitats i falta de transparència" en el procediment i gestió del vot exterior de les eleccions catalanes del 21 de desembre.





L'informe s'ha elaborat a partir de l'observació de 818 voluntaris apoderats en 104 consolats de 60 països que concentren el 80% de catalans que viuen a l'estranger, així com en les delegacions provincials on es van explicar els vots, ha informat l'entitat en un comunicat.





Aquestes observacions s'han coordinat amb JxCat, ERC i la CUP, i han constatat que el sistema de vot pregat emmalalteix d'excessiva burocràcia i terminis massa ajustats que dificulten la participació -votó el 17,46% dels votants censats sobre els 226.381 registrats- .





L'informe assenyala que durant les votacions es van registrar diversos problemes, com "la manca de control del vot que arriba per correu al consolat i la negativa de fer fotos als segells".





Una altra irregularitat es dóna el recompte ja que, segons l'informe, els vots van arribar a Catalunya "després de passar per Madrid, al Ministeri d'Exteriors, on ningú ha pogut observar com ha estat la manipulació dels sobres i de la documentació".





Segons ha explicat l'entitat, el Govern central encara no ha publicat les dades del vot exterior recollits en cada consolat, els resultats per països ni el nom de sobres totals que van arribar a les seus consulars.





VOTS "DESAPAREGUTS"





Les dades prèvies assenyalen que 39.521 persones van demanar el vot pregat, però finalment només van arribar a votar 21.173, el que l'entitat interpreta com que "el 30% dels vots esperats ha desaparegut i mai va arribar a una urna".





"Als vots desapareguts cal afegir els vots descartats, que són vots efectivament emesos fins l'urna però que, per qüestions burocràtiques ni tan sols entren o es compatibilitzen", i acaben descartats sense rastre, apunta l'entitat, que detalla que només a Barcelona els observadors van comptabilitzar més de 1.000 vots d'aquest tipus.





Per tot això, CatalansAlMon.com reclama eliminar el sistema de vot pregat perquè torni a ser per sufragi universal com abans de 2011.





També proposa millorar les instruccions de vot, permetre votar fins al mateix dia de les eleccions, digitalitzar el procés i que els consolats tinguin paperetes físiques perquè puguin usar-les els electors que no les hagin rebut a temps.





CatalansAlMon.com es defineix com una xarxa de 13.032 usuaris registrats en 424 webs independents i que pretén posar en contacte a catalans que viuen a diferents ciutats del món.