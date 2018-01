Baixen a la meitat les víctimes mortals per accidents de trànsit a Barcelona

Baixen els accidents de trànsit a Barcelona









La xifra de víctimes mortals en accidents de trànsit a la ciutat de Barcelona s'han reduït de 28 a 12 el 2017, si bé va augmentar la xifra total de sinistres, ha informat la regidora de Mobilitat, Mercedes Vidal.





En roda de premsa, ha explicat que la xifra d'accidents que ha investigat la Guàrdia Urbana ha estat 9.430 (l'any anterior van ser 9.330): "Són moltíssimes, no ens ho podem permetre", ha valorat, apostant per que la xifra de morts sigui zero i per una mobilitat més pacificada.





El comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, ha explicat que els morts són motocicletes (7) i vianants (5) i ha demanat tenir en compte que són els col·lectius més febles.