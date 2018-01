Suspès el trasllat de pintures murals del MNAC a Sijena per risc de deteriorament

Polèmica sobre les obres de Sixena





La magistrada del Jutjat de Primera Instància número 2 d'Osca ha dictat una resolució segons la qual deixa sense efecte l'execució provisional de la sentència que ordenava al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) restituir a la Sala Capitular del Reial Monestir de Santa Maria de Sijena (Osca) les pintures murals situades en l'actualitat al museu.





La jutjadora ha adoptat aquesta decisió a causa de que "l'estat de fragilitat de les pintures és tal que les fa especialment vulnerables davant aquest procés de desmuntatge, transport i muntatge posterior".





Entén que aquest risc "és motiu suficient per paralitzar l'execució provisional, tenint en compte que ens trobem davant d'una obra d'art d'extraordinari valor artístic, per la qual cosa en cas de patir algun tipus de deteriorament resultaria d'extrema dificultat la seva reparació, tenint en compte l'estat de les pintures, o la seva compensació econòmica, es tracta d'una obra romànica d'incalculable valor ".





Aquests mateixos arguments, exposats per la jutgessa en la sentència dictada el 4 de juliol de 2016, són reiterats ara en el seu acte en el qual expressa que "la fragilitat de les pintures, com ja es manifestés en la sentència, no comporta la impossibilitat de seva reintegració a la Sala Capitular, però, sí que comporta uns riscos. El risc, més que de pèrdua total, de deteriorament de les pintures, és evident tenint en compte la fragilitat de les mateixes, pels motius que s'han exposat en aquesta resolució ".





INFORMES DELS PERITS





A l'hora de prendre la seva decisió ha tingut molt en compte els informes emesos pels diferents perits i molt especialment la del restaurador dels frescos de la Capella Sixtina del Vaticà, Gian Luigi Colalucci, qui en el seu informe recomana "extrema prudència i cautela".





Un altre dels aspectes valorats en la seva decisió és el de les obres de restauració de la Sala capitular. La jutjadora recorda que en la seva sentència de 4 de juliol de 2016 concloïa que el trasllat de les pintures i la seva reintegració a la Sala Capitular era possible "sempre que s'adoptessin les mesures i precaucions necessàries per a això".





La mateixa sentència descartava que la restitució de les pintures es pogués realitzar tornant a enganxar les pintures murals als murs dels que van ser arrencades.