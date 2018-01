El camió Energytruck de Gas Natural arriba a Vic

Energytruck





El Museu del Gas de la Fundació Gas Natural Fenosa acosta aquesta setmana a Vic la seva exposició itinerant sobre energia. L’Energytruck estarà situat concretament a la Plaça de la Noguera i estarà oberta al públic de manera gratuïta de 9:00a 13:30h i de 15:00 a 19:00h, alternant el públic general amb les visites concertades d’escolars i col•lectius socials.





L’Energytruck ha recorregut, des de gener de 2016, més de 41.961 kilòmetres i visitat 240 municipis de la geografia espanyola per fer arribar els coneixements relacionats amb l'energia, el medi ambient i el patrimoni industrial d'una forma amena, interactiva i amb activitats didàctiques conduïdes per educadors especialitzats.





Amb aquest projecte expositiu, la Fundació Gas Natural Fenosa pretén contribuir al desenvolupament educatiu, ambiental i cultural de la societat, traslladant, d'una manera molt visual i interactiva, què és l'energia i com podem consumir-la de forma responsable.





Així mateix, la mostra tira una mirada al passat per conèixer els canvis històrics i l'avanç social que va suposar l'arribada del gas i de l'electricitat, i també al futur, per descobrir com serà l'energia d'aquí a uns anys.





El camió compta amb un motor dual de gas natural que genera entre un 15% i un 20% menys emissions de CO2 respecte als motors convencionals de gasoil. Mitjançant el sistema dual i un consum de combustibles aproximat de 70% dièsel i 30% gas natural comprimit, el vehicle contribueix a la millora de la qualitat de l'aire en reduir un 39% les emissions de PM i un 30% les emissions de NOx respecte a un vehicle només amb combustible dièsel.